Israel no cede en su devastador bloqueo a la ayuda humanitaria en Gaza a pesar del alto el fuego y de las necesidades imperantes de los palestinos que han sufrido más de dos años de ofensiva genocida. Justamente, la ONU denunció este viernes que la entrada de suministros básicos –y vitales en este punto– sigue estando muy limitado.

Un escenario agravado por el hecho de que casi todas las tierras de cultivo y la infraestructura agrícola del enclave fueron destruidas o dañadas. Además, entre las ruinas de Gaza y el desafío permanente a la muerte, ahora 1 de cada 5 niños en el enclave enfrenta riesgos por falta de vacunación, de acuerdo a Naciones Unidas.

Farhan Haq, portavoz de la ONU, señaló que el acceso de ayuda humanitaria “sigue limitado a solo dos pasos fronterizos, sin acceso directo desde Israel al norte de Gaza ni desde Egipto al sur de Gaza”. Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Haq declaró que “las necesidades urgentes de la población siguen siendo enormes”, “pero los obstáculos no se están eliminando con la suficiente rapidez desde el alto el fuego”.

El acuerdo de cese del fuego acordado entre Israel y Hamás, que entró en vigencia el pasado 10 de octubre, ha permitido la entrega limitada de ayuda. Sin embargo, desde ese momento, las organizaciones humanitarias han alertado en reiteradas ocasiones que el volumen de lo que ingresa sigue estando muy por debajo de lo necesario.

“Desde el alto el fuego y hasta el lunes, la ONU y sus socios habían recolectado en los puntos de paso de Gaza más de 37.000 toneladas de ayuda, principalmente alimentos", precisó Haq. Sin embargo, esta cifra aún está lejos de las 190.000 toneladas de ayuda humanitaria que las Naciones Unidas han dispuesto fuera del enclave para ejecutar un plan de 60 días a partir del comienzo del alto el fuego, con el fin de asistir a la población que tanto lo necesita.

En esa línea, el portavoz señaló que se sigue negando la entrada a ciertos suministros esenciales y al personal de las ONG, lo que ralentiza aún más las operaciones de ayuda.

Destrucción de la tierra



Según Haq, “la mayoría de las personas desplazadas permanecen en refugios improvisados ​​y superpoblados, muchos de los cuales se instalaron en zonas abiertas o inseguras”, mientras que la producción local de alimentos sigue siendo “sumamente difícil”.

Un análisis de la ONU reveló que solo el 13% de las tierras de cultivo de Gaza permanecen intactas, pero no hay acceso a la mayor de ellas debido al despliegue militar israelí.

Entre el 79% y el 89% de los invernaderos, pozos agrícolas e infraestructura agrícola han sufrido daños, mientras que casi el 89% de los árboles frutales, incluidos los olivares, “han resultado dañados o destruidos”, afirmó.

Restricción a los suministros médicos

Y la dificultad en el enclave no termina ahí. Desde el alto el fuego, el sistema de salud de Gaza ha tenido dificultades para recuperarse debido a la grave escasez de medicamentos, suministros médicos y equipos.

Ismail al-Thawabteh, director de la Oficina de Prensa de Gaza, declaró a la agencia Anadolu que Israel continúa restringiendo la entrada de suministros médicos, violando las disposiciones humanitarias del alto el fuego.

Por su parte, Munir al-Barsh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, afirmó en Telegram que Israel solo permite el ingreso de un número limitado de medicamentos para atención primaria, mientras que bloquea medicamentos esenciales para la desnutrición y los procedimientos quirúrgicos.