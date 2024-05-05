El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho este domingo que su gobierno votó unánimemente a favor del cierre de las oficinas de la cadena de televisión Al Jazeera. Esta emisora, financiada por el Estado de Qatar, ha denunciado los crímenes cometidos en Gaza desde el comienzo de los ataques y cuenta con una larga disputa con Israel.
Netanyahu anunció esta decisión a través de la red social X, luego de que el parlamento israelí aprobara una ley para el cierre temporal de emisoras extranjeras consideradas una “amenaza a la seguridad nacional”.
El ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karhi, detalló que la órden entraría en vigor de inmediato.
Israel también ordenó incautar los equipos “utilizados para transmitir el contenido del canal”, incluidos equipos de edición, transmisión, cámaras, micrófonos, computadoras y algunos teléfonos móviles.
“Mi gobierno lo decidió de forma unánime: el canal de incitación Al Jazeera cerrará en Israel”, escribió Netanyahu, que acusa a este medio de no ser imparcial, una acusación que el canal con sede en Doha ha rechazado en reiteradas ocasiones.
El anuncio se conoció en medio de las negociaciones por un alto al fuego que Hamás e Israel llevan a cabo en El Cairo, donde Qatar es uno de los principales mediadores. Esta decisión eleva las tensiones con Doha.
Al Jazeera es uno de los pocos medios de comunicación internacionales que permaneció en Gaza durante toda la guerra, transmitiendo los ataques israelíes, la situación de los hospitales desbordados de pacientes y los padecimientos de los palestinos.
La emisora con sede en Doha continuó transmitiendo con tomas en vivo desde la ocupada Jerusalén Este en los minutos que siguieron al anuncio de Netanyahu y más tarde emitió un comunicado en el que confirmó la órden del gobierno israelí.