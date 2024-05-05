El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho este domingo que su gobierno votó unánimemente a favor del cierre de las oficinas de la cadena de televisión ​Al Jazeera. Esta emisora, financiada por el Estado de Qatar, ha denunciado los crímenes cometidos en Gaza desde el comienzo de los ataques y cuenta con una larga disputa con Israel.

Netanyahu anunció esta decisión a través de la red social X, luego de que el parlamento israelí aprobara una ley para el cierre temporal de emisoras extranjeras consideradas una “amenaza a la seguridad nacional”.

El ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karhi, detalló que la órden entraría en vigor de inmediato.

Israel también ordenó incautar los equipos “utilizados para transmitir el contenido del canal”, incluidos equipos de edición, transmisión, cámaras, micrófonos, computadoras y algunos teléfonos móviles.