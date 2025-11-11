Dando señales de una estrecha implicación de Washington en la toma de decisiones posteriores al genocidio en Gaza, Tel Aviv evaluará con el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, el destino de 200 miembros del grupo de resistencia palestino Hamás atrapados en la ciudad sureña de Rafah, bajo control israelí. Todo ello mientras que el enclave sigue asolado por los ataques de Israel y su bloqueo deliberado a la ayuda humanitaria, a pesar de esperarse un alivio a raíz del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

“Cualquier decisión relacionada con los miembros de Hamás se tomará en cooperación con la administración Trump”, declaró este lunes Shosh Bedrosian, portavoz de la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, citado por el diario Yedioth Ahronoth.

Por su parte, Tel Aviv ha rechazado repetidamente los llamados de los mediadores para permitir la salida de los miembros de Hamás atrapados en Rafah. Se estima que cerca de 200 permanecen rodeados en zonas controladas por Israel dentro de la ciudad.

El jueves, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, afirmó que no habría “acuerdo” con el grupo, y que sus miembros serían “eliminados o forzados a rendirse” para luego ser trasladados al campo de detención de Sde Teiman, en el sur de Israel, donde serían interrogados.

Netanyahu había asegurado previamente que las decisiones sobre Hamás se tomarían “de forma independiente”, pero el anuncio del lunes sugiere un nuevo nivel de coordinación con Washington.

Israel sigue matando a palestinos en Gaza: más de 240 en un mes





A un mes de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, la violencia en Gaza está lejos de haberse detenido. Diversas fuentes denuncian que Tel Aviv continúa atacando el enclave palestino mediante bombardeos, disparos y la destrucción sistemática de viviendas, en abierta violación del acuerdo.

Según el El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Israel sigue cometiendo genocidio contra los palestinos, con un promedio de ocho palestinos asesinados cada día desde que se implementó el cese del fuego, continuando con lo que la organización calificó como “asesinato premeditado de civiles palestinos”.



“Un promedio de ocho palestinos son asesinados diariamente bajo el actual bloqueo total de Gaza, junto con una política de hambruna deliberada… la negación de tratamiento médico a los heridos y enfermos, y la obstrucción intencionada de la ayuda humanitaria”, denunció el monitor en un comunicado este lunes.

La organización añadió que el ejército israelí sigue violando el alto el fuego cada día con bombardeos aéreos y de artillería, y disparos, además de la continua destrucción de viviendas y edificios, especialmente en las zonas orientales de Jan Yunis y Ciudad de Gaza.

El organismo denunció además que estas acciones forman parte de un patrón sistemático destinado a “erosionar los cimientos de la vida en Gaza y negar a sus residentes sus derechos más básicos”, en violación del derecho internacional. En total, 242 palestinos —entre ellos 85 niños— han sido asesinados durante el último mes, y al menos 619 personas han resultado heridas, detalló la declaración.

“Esto demuestra claramente que Israel no ha cesado su política de asesinatos ni su práctica sistemática de atacar a los palestinos”, concluyó.

Por su parte, Hamás acusó a Israel de haber asesinado a 271 palestinos desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza el mes pasado, incluyendo 39 mujeres, 107 niños y 9 personas mayores. Además, según el grupo de resistencia palestino otras 622 personas resultaron heridas por fuego israelí, incluidas 137 mujeres y 221 niños.

“Esto confirma el carácter represivo y sistemático de los ataques de la ocupación (israelí)”, afirmó Hamás. De hecho, el grupo también denunció que el ejército israelí ha detenido a 35 palestinos, entre ellos pescadores y civiles, de los cuales 29 siguen bajo custodia.