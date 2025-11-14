El futuro de Gaza sigue siendo incierto y las tensiones en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el enclave se han intensificado, reflejando las profundas diferencias entre Estados Unidos, Rusia y China, los tres con poder de veto. Los desacuerdos abarcan desde la futura gobernanza del territorio hasta los plazos de retirada de las fuerzas israelíes y, uno de los puntos más conflictivos, la creación de una fuerza de seguridad internacional para supervisar la paz. En este contexto, Rusia ha presentado una propuesta propia, mientras que en Gaza la situación continúa siendo devastadora: la crisis humanitaria persiste y se registran violaciones constantes al alto el fuego por parte de Israel.

La semana pasada, Estados Unidos presentó a los miembros del consejo un borrador en el que proponía la creación de una fuerza internacional que operaría en el enclave hasta 2027, junto con un nuevo organismo denominado “Junta de Paz”. Sin embargo, la propuesta ha chocado con la resistencia de Rusia, China y varios países árabes, que han expresado objeciones.

Esta iniciativa de Washington contempla que las fuerzas israelíes se retiren de manera gradual, a medida que la fuerza internacional asuma el control y estabilice el enclave. Varios países han pedido detalles más claros sobre la composición y el funcionamiento de la llamada “Junta de Paz”. Incluso, según cuatro diplomáticos de la ONU familiarizados con las conversaciones, Moscú y Beijing han señalado que se debería eliminar por completo lo referente a dicho organismo.

Además, han planteado preocupaciones sobre la estructura del mecanismo de gobernanza posterior al genocidio y la ausencia de cualquier rol transitorio para la Autoridad Palestina.

Rusia propone un plan alternativo a EE.UU.

Por su parte, Rusia presentó un proyecto de resolución alternativo sobre Gaza que contrasta con el borrador impulsado por Estados Unidos. La propuesta rusa, a cuyo texto accedió la agencia de noticias Reuters, “se inspira” en el borrador estadounidense, pero con un objetivo distinto que define como “permitir al Consejo de Seguridad desarrollar un enfoque equilibrado, aceptable y unificado para lograr un cese sostenible de las hostilidades”.

Asimismo, el proyecto pide al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que presente opciones para una fuerza de estabilización internacional, pero evita mencionar la “Junta de Paz”.

No obstante, Estados Unidos respondió rápidamente a la iniciativa de Moscú, afirmando que en realidad está generando lo que consideró divisiones, indicando que podrían poner en riesgo el avance del acuerdo. “Intentos de sembrar discordia ahora —cuando la negociación del texto está activa— tienen consecuencias graves, tangibles y completamente evitables para los palestinos en Gaza”, aseguró un portavoz de la misión estadounidense, reportó Reuters.

Relacionado TRT Español - El diabólico plan de Netanyahu para el “alto el fuego” en Gaza es seguir masacrando a palestinos

Washington responde con ajustes al borrador

Ante los cuestionamientos que recibió, Estados Unidos revisó su borrador, incorporando menciones al derecho de autodeterminación de Palestina, aunque mantuvo la referencia a la “Junta de Paz”.

El texto actualizado señala que, una vez implementadas “de forma íntegra” las reformas de la Autoridad Palestina y avanzada la reconstrucción del enclave, podrían darse las condiciones “para un camino creíble hacia la autodeterminación y la estatalidad palestina”. Es decir, esta vez el borrador contempla explícitamente la posibilidad de un futuro Estado palestino.

“Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera”, subraya el documento.

Por otra parte, el texto califica el alto el fuego como “frágil” e insta al Consejo de Seguridad a actuar con rapidez para asegurar la paz “que se necesita desesperadamente”.