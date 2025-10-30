En plena noche de este martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó nuevos ataques contra Gaza, asegurando sin pruebas que el grupo de resistencia palestino Hamás había violado el alto el fuego.

Este guión es dolorosamente conocido: declaraciones públicas de incumplimiento al acuerdo, argumentos de una necesidad militar y promesas de una "respuesta".

Sin embargo, nada de esto oculta la realidad fundamental: el genocidio nunca paró.

Más de 100 palestinos fueron asesinados en las semanas posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo de alto el fuego. Y, en la última escalada, Israel mató a 104 personas en una sola noche, incluidos al menos 35 niños.

Para los palestinos en Gaza, las bombas pudieron haberse detenido temporalmente, pero la matanza nunca cesó. Lo que el mundo ha presenciado no es un alto el fuego. Es apenas un breve intermedio en la destrucción sistemática de una población civil asediada.

Netanyahu simplemente está buscando una excusa para reiniciar su maquinaria completa de genocidio .

Su gobierno nunca ha ocultado esa ambición. Ministros de extrema derecha como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich han exigido repetidamente que se reanuden los bombardeos a gran escala y las ofensivas terrestres.

Cualquier desaceleración de la escalada militar es retratada por figuras de este talante como una debilidad, o incluso traición. Estos no son agitadores marginales, son figuras de alto rango que dirigen la política.

Su presión es consistente y su mensaje es explícito: Gaza debe seguir siendo un objetivo. Ningún alto el fuego, sin importar cuán frágil sea, estuvo jamás destinado a lograr la paz.

Israel insiste en que estos nuevos ataques son reactivos, forzados por acciones palestinas.

Pero la historia demuestra que un estado comprometido con devastar a otro pueblo rara vez tiene dificultades para encontrar un pretexto.

Cuando hay un genocidio en curso, la justificación se convierte en una actuación precisa. Califican a las víctimas como amenazas. Fabrican la necesidad de la autodefensa. Presentan la violencia abrumadora como una obligación reluctante.

Luego confían en que las potencias globales asientan en concordancia.

La ofensiva interminable de Netanyahu





Detener este genocidio exigiría que el liderazgo de Israel enfrente responsabilidades políticas y legales .

Netanyahu enfrenta una enorme presión dentro de Israel sus fracasos anteriores. De manera que un alto el fuego permanente acabaría con la ilusión de que la ofensiva sin fin es de alguna manera en interés de Israel o de su seguridad. Expondría el colapso moral en el corazón de su gobierno.

La continuación del genocidio se convierte en su armadura política.

Mientras los palestinos sigan muriendo, la conversación pública dentro de Israel permanece enfocada en el mito de la "victoria" en lugar de la verdad de la catástrofe.

Mientras aquellos en el poder practican estos juegos políticos , el pueblo de Gaza solo enfrenta las consecuencias.

Sus días en medio del alto el fuego, no fueron días de seguridad. El desplazamiento siguió siendo total. El hambre se intensificó. El agua potable se mantuvo escasa. Los hospitales carecían de suministros básicos.