GENOCIDIO EN GAZA
1 min de lectura
Aficionados muestran un apoyo masivo a Palestina durante partido de fútbol en Bilbao, España
Durante el partido, los aficionados corearon consignas y agitaron banderas y pancartas palestinas en el estadio de San Mamés, en Bilbao, para expresar su apoyo al pueblo asediado.
Aficionados muestran un apoyo masivo a Palestina durante partido de fútbol en Bilbao, España
Los aficionados ondean banderas palestinas durante el partido. / Reuters
16 de noviembre de 2025

Decenas de miles de aficionados convirtieron el estadio de San Mamés, del Athletic Club de fútbol de Bilbao, en una muestra de apoyo a los palestinos, tras los dos años de genocidio israelí en la sitiada Gaza.

Los aficionados, que, según los organizadores, superaron las 50.000 personas, entonaron cánticos en apoyo a Palestina y exhibieron pancartas y banderas palestinas durante el partido amistoso entre Palestina y la selección de Euskadi (País Vasco).

También mostraron fotografías de Suleiman Al-Obeid, el excapitán de la selección palestina, que fue asesinado por Israel en Gaza mientras esperaba ayuda humanitaria.

Antes del inicio del partido, el equipo palestino posó con una pancarta que decía “Stop the Genocide” (Paren el genocidio).

Según medios locales, la selección palestina disputará otro encuentro la próxima semana contra un equipo regional en Barcelona.

Además, miles de manifestantes se movilizaron en Bilbao en apoyo a los palestinos antes del partido.

Los fondos recaudados serán destinados a organizaciones humanitarias en el enclave bloqueado, según explicó el capitán de Palestina, Yaser Hamed, nacido en Bilbao y participante en el encuentro.

Aquí algunas de las imágenes:

RECOMENDADOS

FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas
Trump amenaza a Petro con que "será el siguiente" y el colombiano le dice que está "desinformado"