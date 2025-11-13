Los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos son cada vez más difíciles de ocultar. Estados Unidos recabó el año pasado información de inteligencia sobre funcionarios israelíes que discutían cómo sus soldados habían enviado a palestinos a túneles que creían cubiertos con explosivos, lo que equivale a utilizarlos como escudos humanos. Así lo confirmaron dos exfuncionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.

Esta práctica, prohibida por el derecho internacional, ha sido denunciada en repetidas ocasiones por organizaciones internacionales. De hecho, en mayo de este año, siete palestinos compartieron sus testimonios en un informe publicado por la agencia de noticias AP, donde relatan que fueron utilizados como escudos humanos tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada.

Sin embargo, esta es la primera ocasión en que se revela que el propio gobierno estadounidense recopiló pruebas directas sobre el tema. Como señaló el reporte de Reuters del miércoles, “es un reconocimiento poco común de que Washington reunió su propia evidencia”.

La inteligencia estadounidense recopilada en los últimos meses de 2024 generó interrogantes en la Casa Blanca y en los servicios de inteligencia sobre cuán extendida estaba la práctica. También sobre si los soldados israelíes actuaban bajo órdenes de sus superiores militares, según indicaron los funcionarios, quienes tampoco aclararon si los palestinos mencionados en la inteligencia eran civiles o prisioneros.

La información sobre el uso de civiles como escudos humanos fue una de varias piezas de inteligencia que circularon dentro del gobierno estadounidense durante las últimas etapas de la administración del expresidente Joe Biden. En aquel entonces, la comunidad de inteligencia evaluaba nuevos flujos de información que revelaban debates internos en Israel sobre su conducta militar en Gaza.

Por su parte, el ejército israelí negó los hechos, aunque no respondió preguntas sobre si había compartido la inteligencia con Estados Unidos.

ONU advierte por torturas en prisiones israelíes





Por otro lado, Israel fue acusado el martes y miércoles ante el Comité de la ONU contra la Tortura, que denunció numerosos informes sobre abusos cometidos contra detenidos palestinos, especialmente desde el 7 de octubre de 2023.

Los informes, provenientes de organismos de la ONU, ONG israelíes, palestinas e internacionales, indican que los malos tratos se han intensificado drásticamente desde esa fecha, alcanzando “niveles sin precedentes” y perpetrándose con total impunidad, explicó el relator Peter Vedel Kessing al inicio del examen de Israel ante el comité en Ginebra. Señaló que el comité estaba “profundamente consternado” por los relatos recibidos.

“El comité ha estado profundamente consternado por la descripción que hemos recibido, en un gran número de informes alternativos, de lo que parece ser tortura sistemática y generalizada y maltrato de palestinos, incluidos niños”, señaló Kessing.

Citando informes presentados al comité, añadió que “se afirma que la tortura se ha convertido en una herramienta deliberada y generalizada de la política estatal... desde el arresto hasta el interrogatorio y el encarcelamiento”.

El Comité contra la Tortura está compuesto por 10 expertos independientes encargados de monitorear la implementación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por parte de los estados miembros.

“Muchos de los detenidos y posteriormente liberados habrían sido sujetos a tortura y otros maltratos”, dijo Kessing, detallando “golpizas severas, incluyendo en los genitales; descargas eléctricas; ser obligados a permanecer en posiciones de estrés durante períodos prolongados; condiciones inhumanas deliberadas y hambruna; ahogamiento simulado; e insultos sexuales generalizados y amenazas de violación”.

En julio de 2024, la oficina de derechos humanos de la ONU publicó un informe declarando que los palestinos detenidos por Israel durante el genocidio en Gaza habían sido mayormente mantenidos en secreto y, en algunos casos, sometidos a un trato que puede equivaler a tortura.

Kessing señaló que “el hecho de que una de las partes del conflicto armado viole e ignore las obligaciones bajo estas normas no puede ser usado como excusa para que la otra parte” haga lo mismo.

La ONU advierte del “frágil” y “violado repetidamente” alto el fuego





A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió este miércoles el alto el fuego en Gaza como “frágil” y “repetidamente violado”, al tiempo que hizo un llamado a respetarlo y utilizarlo para avanzar en los esfuerzos de paz.

"El alto el fuego en Gaza es frágil, es repetidamente violado, pero se mantiene. Y hago un llamado firme para que se respete plenamente y abra el camino para las negociaciones de la fase dos, que lleven a crear las condiciones para la autodeterminación del pueblo palestino y la creación de la solución de dos Estados", dijo Guterres en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

Tras la entrada en vigor de la tregua, el pasado 10 de octubre, el ejército israelí ha cometido al menos 80 violaciones, matando a por lo menos a 100 palestinos y dejando heridas a otras 230, según la Oficina de Prensa.

Israel anuncia cierre de Radio del Ejército





En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el miércoles que planea cerrar la Radio del Ejército, en lo que fue denunciado como un “golpe a la libertad de prensa”, ya que esta emisora estatal ha emitido críticas contra el accionar de las fuerzas militares y del gobierno.

El propio Katz argumentó que tomó la decisión porque la Radio del Ejército había emitido muchas opiniones que atacaban al ejército y a los soldados, y dijo que la medida busca preservar el carácter no partidista del ejército. Indicó que presentará la propuesta al gobierno para su aprobación, ordenando que sus transmisiones cesen antes del 1 de marzo de 2026.

La decisión fue criticada por el director de la emisora, Tal Lev Ram, quien la calificó de “golpe a la libertad de prensa”. “Lo vemos como un golpe real, lamentable y dramático al ejército del pueblo, a la sociedad israelí y a la libertad de prensa en un Estado democrático”, afirmó en un comunicado.