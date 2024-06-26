El palestino Mujahid Abbadi aún no puede creer que sobrevivió a que las fuerzas israelíes lo ataran al capó de un vehículo militar y lo utilizaran como escudo humano.

"Esperaba morir", dijo Abbadi este martes a la Agencia Anadolu. Este joven palestino, de 24 años, ahora recibe atención médica en el Hospital Ibn Sina de la ciudad cisjordana de Jenin.

"Me dispararon, me golpearon y me ataron al capó de un vehículo militar israelí. Pensé que iba a morir", enfatizó.

Un video que se compartió en redes sociales este sábado mostró a Abbadi tumbado sobre la parte delantera del jeep israelí mientras atravesaba un barrio de Jenin.

El joven parecía desplomado sobre el capó del vehículo mientras pasaba junto a las ambulancias de la Media Luna Roja Palestina (MLRP).

"Esta ocupación criminal está haciendo todo lo prohibido", afirmó Abbadi. "Lo que me pasó a mí es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en Gaza".

“Sentía como cuchillos que me cortaban”

Al relatar el incidente, el joven palestino señaló que las fuerzas de ocupación israelíes habían sitiado una casa en el barrio de Jabriyat en Jenin.

"En ese momento yo estaba en la casa de mi tío. Mi primo y yo intentamos regresar a nuestro hogar, pero los soldados nos dispararon", recordó.

"A mi primo lo hirieron pero logró regresar a casa. Yo caí detrás de un vehículo estacionado frente a la casa, me dispararon en el hombro derecho y en la pierna derecha, y quedé sin poder moverme", continuó Abbadi.

"Sangré durante unas dos horas hasta que los soldados israelíes se acercaron. Me golpearon en la cabeza. Me causaron daño intencionadamente, me arrastraron por las piernas heridas y me golpearon brutalmente en el hombro herido.

"Luego, un grupo de soldados me lanzó al aire, agravando mis heridas, y finalmente me ataron al capó del vehículo militar".