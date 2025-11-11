Ella dormía en su cama,

nunca volvió a despertar.

Su cama se convirtió en su tumba,

un sepulcro bajo el techo de su habitación,

el techo, un cenotafio.

Sin nombre, sin año de nacimiento,

sin año de muerte, sin epitafio.

Solo sangre y un portarretratos destrozado

en ruinas junto a ella.

Durante años, el poeta palestino Mosab Abu Toha exploró la fragilidad de la vida bajo el asedio israelí como tema de su obra, enfatizando los pequeños actos desafiantes de vivir en medio de la destrucción.

Entonces, en octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza, el conflicto tocó a su puerta, añadiendo otra capa de emociones a sus poemas —oscuros y serios— que plasmaron el estado de ánimo de los palestinos amenazados por lo que se convertiría en un genocidio.

Su casa fue bombardeada y sus familiares asesinados. El poeta, honrado con el Premio Pulitzer en 2025, se convirtió en un sobreviviente de la misma devastación que había cristalizado con sus palabras durante tanto tiempo.

Ahora, la historia de Abu Toha y su viaje desde Gaza hasta Estados Unidos, así como las vivencias de su familia, se cuentan a través de una pantalla.

Un documental de 24 minutos producido por TRT World se encuentra actualmente en el circuito de festivales, permitiendo una mirada más cercana al impacto humano de la ofensiva de Israel contra Gaza y de cómo compartir el sufrimiento puede ayudar a aliviar el dolor.

“Free Words: A Poet from Gaza”, que en español se traduciría como “Palabras libres: un poeta desde Gaza”, es una producción dirigida por A. Harun Ilhan qye narra la difícil situación de Abu Toha y del enclave palestino, a través de sus ojos como telón de fondo de muerte y destrucción.

Desde que comenzó el genocidio, Israel ha asesinado a casi 69.000 palestinos en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños.

Además, el documental se está proyectando en funciones especiales en Türkiye: en el 13° Festival de Cine del Bósforo del 7 al 14 de noviembre, así como en el 36° Festival de Cine de Ankara del 13 al 21 de noviembre, compitiendo en los segmentos de Cine Documental Nacional de ambos festivales.

Abu Toha sólo alcanzó a trabajar unos pocos días como profesor de inglés en una escuela de la Agencia de la ONU para Palestinos Refugiados (UNRWA) antes de que comenzara la ofensiva el 7 de octubre de 2023.

Además de perder su hogar y miembros de su familia, la labor que amaba —una biblioteca que construyó para los lectores de Gaza— también fue destruida por los ataques israelíes.

En 2014, tras rescatar un libro de los escombros de un edificio bombardeado, Abu Toha estableció la Biblioteca Edward Said en Beit Lahia, la primera de su tipo en idioma inglés que tuvo Gaza.

Una segunda sucursal se abrió en la Ciudad de Gaza en 2019, proporcionando uno de los pocos santuarios culturales en un lugar marcado por la ofensiva. Ambas bibliotecas ahora están reducidas a escombros debido a las bombas israelíes.

“Mi objetivo era crear un espacio donde la comunidad, especialmente la generación más joven, pudiera reunirse alrededor de los libros”, dice Abu Toha a TRT World.

“Las bibliotecas se convirtieron en destinos para excursiones escolares y lugares de encuentro para que grupos culturales se reunieran y crearan arte”, recuerda.



