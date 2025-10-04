Togg, fabricante turco de vehículos eléctricos, debuta en el mercado de Alemania con un nuevo modelo
La empresa turca de automóviles eléctricos Togg presentó un nuevo modelo en Alemania. Su presidente, Fuat Tosyali, destacó que la expansión de la compañía a Europa, tras su éxito nacional, marca un punto de inflexión.
La dura temporada que viven restaurantes en Argentina: ¿qué está pasando y por qué tantos cierran?
El descenso del turismo, la subida de precios y la caída del empleo provocaron un cierre alarmante de restaurantes en la Argentina. ¿Cómo sobreviven los que quedan en pie? ¿Por qué una pizza cuesta el doble que en Nueva York?
Sheinbaum logra tregua comercial con Trump: EE.UU. aplaza aranceles a México por 90 días
México aseguró una prórroga de 90 días en los aranceles de EE.UU. tras una “muy buena llamada” entre los presidentes Sheinbaum y Trump. La medida protege la mayoría de las exportaciones mexicanas bajo el T-MEC y permite avanzar en un nuevo acuerdo.
La IA revoluciona carreras y trabajos: ¿están los jóvenes preparados para el mundo que viene?
La inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral. Pero, ¿qué desafíos plantea hoy a profesionales y estudiantes? Jóvenes de México, España y EE.UU. reflexionan sobre un futuro tecnológico en donde la clave es adaptarse.
Opinión
Paraguay se abre camino en Oriente Medio en medio de su búsqueda por nuevas alianzas
Paraguay busca posicionarse como proveedor global y confiable de carne, granos y productos agrícolas, por lo que espera encontrar en Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes socios claves para su agenda exterior. ¿Qué éxitos y qué retos enfrenta?
