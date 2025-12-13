El 30 de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo conversaciones en Teherán con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, y con el presidente Masoud Pezeshkian , en el marco de una visita intensa y decisiva que se prolongó durante toda la jornada.

Además, Fidan se reunió con el presidente del Parlamento, Mohammad Baqir Qalibaf, así como con Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, completando así una agenda diplomática de alto nivel.

Esta visita se perfila como uno de los puntos de inflexión en la reevaluación de las relaciones entre Türkiye e Irán, especialmente en un contexto marcado por profundos desafíos geopolíticos y económicos. En ese sentido, el viaje no solo tuvo un carácter bilateral inmediato, sino que también adquirió una dimensión estratégica más amplia.



De hecho, sirvió como antesala de la novena reunión del Consejo de Cooperación de Alto Nivel Türkiye-Irán , a la que está previsto que asista el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Durante los encuentros, las conversaciones se centraron en ámbitos clave como el comercio y la energía, pilares fundamentales de la relación bilateral. Al mismo tiempo, se abordaron medidas prácticas, entre ellas la próxima apertura de un nuevo consulado en la provincia oriental turca de Van.

Asimismo, ambas partes subrayaron la necesidad de reforzar la cooperación en conectividad, transporte y logística, y coincidieron en la importancia de agilizar y hacer más eficientes los pasos fronterizos como vía para dinamizar los intercambios.

En materia de seguridad regional, los dos países estuvieron de acuerdo en que la agenda de expansión regional de Israel, especialmente en Palestina, incluida Gaza, y en Siria, constituye “la amenaza de seguridad número uno”.

En este contexto, Fidan reiteró la postura de Türkiye contraria a las sanciones contra el programa nuclear civil de Irán, calificándolas de injustas. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de una solución conforme al derecho internacional, acompañada de un avance rápido de la integración regional.

Tras las reuniones, el jefe de la diplomacia turca describió los encuentros como “extremadamente productivos”, destacando que abordaron una amplia gama de cuestiones esenciales para la prosperidad y los intereses económicos de ambos países, en particular en los ámbitos del comercio y la energía.

Del mismo modo, hizo hincapié en la necesidad de un “uso más eficaz de las fronteras” y de “aumentar el número de pasos fronterizos” con el objetivo de impulsar los intercambios comerciales.

En cuanto a la conectividad, señaló que el potencial de ambos países en transporte y logística no se está aprovechando plenamente y que, por tanto, es necesario adoptar medidas concretas para revertir esta situación. El objetivo final, explicó, es elevar el volumen comercial hasta los 30.000 millones de dólares o más.

Por su parte, Araghchi confirmó que Teherán está dispuesto a prorrogar el acuerdo de suministro de gas con Türkiye y a profundizar la cooperación energética, un ámbito que ambas partes consideran estratégico.

De manera paralela, ambos gobiernos abordaron la necesidad de eliminar los obstáculos al comercio y la inversión, y coincidieron en que las reuniones técnicas y los contactos entre instituciones serán pasos imprescindibles para avanzar en esa dirección.

Poco después de la visita, el ministro de Energía de Türkiye, Alparslan Bayraktar, fue citado afirmando que Ankara iniciará negociaciones con Teherán para aumentar el flujo de gas turkmeno a través de Irán.

En virtud de un acuerdo de intercambio firmado por Türkiye y Turkmenistán en marzo de 2024, el gas turkmeno será enviado a Irán y a Türkiye utilizando la infraestructura gasística ya existente en territorio iraní.

En conjunto, este movimiento refleja los esfuerzos de Türkiye por reforzar la integración regional, manteniendo a Irán como un actor clave en los ámbitos de la conectividad, el transporte y la logística.

La cooperación en estos ámbitos podría contribuir a aliviar las preocupaciones de seguridad de Irán vinculadas al Corredor de Zangezur. Desde que este eje comenzó a denominarse “ Corredor Trump ”, especialmente tras la guerra de 12 días con Israel, la sensación de cerco y las inquietudes en materia de seguridad en Teherán no han hecho sino intensificarse.

En este contexto, los esfuerzos de Türkiye reflejan su política regional constante de apostar por “soluciones regionales a problemas regionales”. Ankara sostiene que los desafíos del entorno pueden resolverse cuando los países de la región afrontan de manera conjunta sus inseguridades mutuas y respetan la soberanía y las preocupaciones de seguridad de los demás.

En línea con este enfoque, el énfasis de Araghchi en la integridad territorial de Siria durante la rueda de prensa conjunta fue uno de los resultados más significativos de la visita, al encajar plenamente con esta visión.

Una arquitectura de seguridad equilibrada e inclusiva