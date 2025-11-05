En medio de las crecientes tensiones comerciales y una inquietud financiera global que solo aumenta, Estados Unidos y China se han visto obligados a confrontar los límites de su arriesgada apuesta económica.

El acercamiento del presidente de EE.UU., Donald Trump, a su homólogo de China, Xi Jinping, ha llevado a lograr una pausa de un año en la guerra comercial que incluyó aranceles de represalia impuestos por ambas partes.

Las tensiones comerciales sacudieron los mercados globales, con Washington experimentando una rápida caída en sus bonos del Tesoro durante el pico en abril de los aranceles significativos de Trump, en una señal de que castigar a Beijing podría ser costoso para EE.UU.

Desde entonces, ambas partes han intentado encontrar una solución a los problemas causados principalmente por aranceles y restricciones a las exportaciones. Trump consideró que su gira asiática era una oportunidad para reunirse con Xi y romper el estancamiento, ya que ninguna de las partes parecía dispuesta a asumir las graves consecuencias de una ruptura completa.

"Ambos lados dependen el uno del otro ciertas áreas. Una fractura total y precipitada tendría consecuencias graves para ambas partes, demasiado grandes para digerirlas en el momento actual", explicó a TRT World Charlie Parton, investigador asociado sénior en el Instituto Real de Servicios Unidos (RUSI), una organización de investigación británica.

Como resultado, tanto Trump como Xi "miraron hacia el abismo y pensaron que era demasiado peligroso" para los dos adentrarse en una ruptura total en la etapa actual, añadió.

Durante la reunión entre Trump y Xi en Busan, Corea del Sur –su primer encuentro cara a cara desde 2019– ambas partes acordaron levantar sus respectivos controles de exportación.

Beijing se comprometió a no implementar sus nuevas normas de licencias de exportación para elementos de tierras raras procesadas, mientras que Washington acordó no restablecer restricciones sobre muchas empresas chinas que compran tecnologías estadounidenses.

China posee el 70 % de las reservas mundiales de tierras raras, pero procesa casi el 90% de ellas, las cuales son vitales para la industria de defensa de EE.UU. y para muchas empresas de ese país que producen alta tecnología como vehículos eléctricos y teléfonos.

A principios de abril, en el punto máximo de las tensiones comerciales entre los dos países, Beijing anunció restricciones sobre siete minerales de tierras raras en represalia por los aranceles de Trump a los productos chinos, lo que llevó a muchos en Washington a reconsiderar su estrategia de presión contra Xi.

Más allá de la dependencia económica entre Estados Unidos y China, varios conflictos militares desde Ucrania hasta Gaza y las crecientes tensiones políticas en Oriente Medio elevan los costos comerciales y los riesgos financieros, haciendo que ambos estados reconsideren su guerra comercial, según Mehmet Babacan, profesor de economía en la Universidad de Marmara.

“Los efectos inflacionarios de una guerra comercial entre China y Estados Unidos también ejercen presión sobre los mercados financieros, ya que las expectativas de flexibilización de las condiciones financieras para reducir los costos de endeudamiento en casi todas partes se deterioran”, indicó Babacan a TRT World.

"Una tregua, no un acuerdo de paz"





Trump describió su reunión con Xi como “extraordinaria”, afirmando que “todos los asuntos han sido resueltos”, mientras Xi habló de un “consenso”, que ha abordado “importantes asuntos económicos y comerciales”.

Aunque ambos líderes han indicado que los dos países probablemente firmarán un acuerdo comercial integral, la desconfianza mutua aún oscurece las conversaciones en curso. Los analistas dicen que es más probable que la reunión en Busan resulte en una tregua temporal que en una desescalada de tensiones a largo plazo.

El Partido Comunista Chino, que ha controlado Beijing de forma única desde 1949, no confía plenamente en el liderazgo estadounidense, sospechando que Washington pretende suprimir y contener el poder ascendente del gigante asiático, dijo Parton, refiriéndose a las tensiones del Pacífico y la rivalidad económica global, que abarca desde el sur de Asia hasta África y América Latina.

“El presidente Trump es poco consistente en su formulación de políticas, por lo que Beijing debe considerar que podría cambiar de opinión, lo cual no es una base para la confianza a largo plazo,” añadió el experto, dejando inalteradas las relaciones subyacentes entre los dos países a un nivel fundamental.

El profesor de economía Nurullah Gur, de la Universidad de Marmara, describió el resultado de la reunión Xi-Trump como apenas algo más que una pausa temporal en las tensiones.