¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
En medio de los drones rusos que volaron hacia el espacio aéreo de Polonia y Rumania, crecen los temores de un posible enfrentamiento militar entre Moscú y la OTAN, la alianza de seguridad liderada por Estados Unidos.
Erdogan, en la cumbre de la OCS: “Queremos un orden mundial que priorice a las sociedades”
“Buscamos un orden mundial que priorice el desarrollo económico y el bienestar de las sociedades”, dijo Erdogan en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde también se reunió con sus pares de China, Xi, y Rusia, Putin.
¿Qué implica presencia de Erdogan en cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China?
La condición de Türkiye como el único país de la OTAN vinculado al bloque de la Organización de Cooperación de Shanghái subraya su posición de puente entre Occidente y el Sur Global, en un mundo geopolíticamente turbulento, según expertos.
Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái: ¿que pasó y qué dijeron los líderes?
La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) reunió en China a líderes de 20 países. El presidente chino, Xi Jinping, presentó una iniciativa para un sistema global más justo y equitativo. Claves del evento, sus reuniones y acuerdos.
Xi elogia autosuficiencia de Türkiye y plantea fortalecer sinergia con Iniciativa del Corredor Medio
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de China, Xi Jinping, mantuvieron conversaciones bilaterales en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin.