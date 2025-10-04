¿Qué implica presencia de Erdogan en cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China?

La condición de Türkiye como el único país de la OTAN vinculado al bloque de la Organización de Cooperación de Shanghái subraya su posición de puente entre Occidente y el Sur Global, en un mundo geopolíticamente turbulento, según expertos.