ASIA
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Los analistas ven el calentamiento de las relaciones entre India y Grecia como un movimiento para limitar la creciente influencia de Ankara tanto en el sur de Asia como en el Mediterráneo oriental.
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
En medio de los drones rusos que volaron hacia el espacio aéreo de Polonia y Rumania, crecen los temores de un posible enfrentamiento militar entre Moscú y la OTAN, la alianza de seguridad liderada por Estados Unidos.
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
Erdogan, en la cumbre de la OCS: “Queremos un orden mundial que priorice a las sociedades”
“Buscamos un orden mundial que priorice el desarrollo económico y el bienestar de las sociedades”, dijo Erdogan en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde también se reunió con sus pares de China, Xi, y Rusia, Putin.
Erdogan, en la cumbre de la OCS: “Queremos un orden mundial que priorice a las sociedades”
Opinion
opinion
author
Abhishek G Bhaya
Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái: ¿que pasó y qué dijeron los líderes?
La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) reunió en China a líderes de 20 países. El presidente chino, Xi Jinping, presentó una iniciativa para un sistema global más justo y equitativo. Claves del evento, sus reuniones y acuerdos.
Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái: ¿que pasó y qué dijeron los líderes?
Xi elogia autosuficiencia de Türkiye y plantea fortalecer sinergia con Iniciativa del Corredor Medio
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de China, Xi Jinping, mantuvieron conversaciones bilaterales en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin.
Xi elogia autosuficiencia de Türkiye y plantea fortalecer sinergia con Iniciativa del Corredor Medio