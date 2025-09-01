TÜRKİYE
3 min de lectura
Xi elogia autosuficiencia de Türkiye y plantea fortalecer sinergia con Iniciativa del Corredor Medio
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de China, Xi Jinping, mantuvieron conversaciones bilaterales en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin.
Xi elogia autosuficiencia de Türkiye y plantea fortalecer sinergia con Iniciativa del Corredor Medio
Xi señaló que los fuertes lazos entre China y Türkiye sirven a los objetivos de ambas naciones, además de los intereses compartidos del Sur Global. / AA
1 de septiembre de 2025

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que Beijing y Ankara deberían fortalecer la sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Iniciativa del Corredor Medio, al tiempo que elogió el espíritu de autosuficiencia de Türkiye.

Durante sus declaraciones en la noche de este domingo, Xi afirmó que China y Türkiye son potencias emergentes y miembros importantes del Sur Global, con un espíritu de independencia y autosuficiencia, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado.

Los comentarios de Xi se dieron en el marco de una reunión bilateral con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, en la ciudad de Tianjin, antes de una cena ofrecida por el líder chino en honor a los mandatarios asistentes a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

"Mantener un desarrollo de alto nivel en las relaciones de China y Türkiye beneficia a los objetivos fundamentales de ambos países y a los intereses comunes del Sur Global", declaró Xi.

RelacionadoTRT Global - ¿Qué implica presencia de Erdogan en cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China?

También sostuvo que las dos naciones deben aprovechar la tendencia de "tiempos de paz, desarrollo, cooperación y resultados favorables para lograr el éxito mutuo en el camino hacia la prosperidad nacional”. En esa línea añadió que se debe “elevar la relación de cooperación estratégica entre China y Türkiye a nuevos niveles y promover conjuntamente la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo".

"Confianza política mutua"



Destacando que el próximo año se conmemora el aniversario número 55 de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Xi afirmó que Beijing y Ankara deben aprovechar esta oportunidad para impulsar las relaciones bilaterales.

Recomendados

"Se debe consolidar la confianza política mutua, apoyarse uno al otro en asuntos que atañen a sus respectivos intereses fundamentales y principales preocupaciones, y fortalecer la cooperación antiterrorista y en seguridad", añadió.

Xi afirmó que ambas partes deben profundizar la cooperación práctica, fortalecer la sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Iniciativa del Corredor Medio, promover el desarrollo de la ruta sur del Ferrocarril Expreso China-Europa, intensificar la cooperación en áreas tradicionales como la economía, el comercio, la cultura y el turismo, y crear nuevos hitos en la cooperación en nuevas energías, 5G y biomedicina.

RelacionadoTRT Global - Erdogan aterriza en China para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái 2025

"Deben fortalecer la cooperación multilateral, coordinándose estrechamente en marcos como las Naciones Unidas, el G20 y la Organización de Cooperación de Shanghái para defender conjuntamente el orden y las normas internacionales, defender la equidad y la justicia internacionales, y contribuir a la paz y la estabilidad mundiales", añadió.

Esta es la quinta cumbre anual de la OSC organizada por China desde la creación del bloque en 2001.

La cumbre se celebra en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, como la ofensiva de Israel contra Gaza, el conflicto de Ucrania y las disputas arancelarias internacionales. Xi, en calidad de presidente rotatorio, liderará el encuentro.


FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza