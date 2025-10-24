Continúan las conversaciones sobre la creación de un grupo de trabajo internacional que opere en Gaza, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señalando que las discusiones siguen en curso y que todavía se están ultimando los detalles.
“Es un asunto de múltiples niveles, por lo que se están llevando a cabo negociaciones amplias”, explicó el mandatario a los periodistas a bordo de su avión, de regreso de su visita a los tres países. “Estamos listos para brindar todo tipo de apoyo, y nuestros preparativos continúan”.
Sus declaraciones llegan mientras Türkiye impulsa iniciativas internacionales para estabilizar Gaza y asegurar que la frágil tregua se mantenga, pese a las violaciones israelíes.
“Hamás está cumpliendo con el alto el fuego y ha expresado claramente su determinación de mantenerlo”, dijo Erdogan. “Israel, sin embargo, continúa violándolo. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar que Israel cumpla plenamente”.
Erdogan subrayó que ejercer presión diplomática sobre Israel es “esencial”, y añadió que sanciones y la suspensión de ventas de armas podrían ayudar a obligar al país a respetar sus compromisos.
Esfuerzos humanitarios y de reconstrucción
Erdogan aseguró que Türkiye mantendrá el flujo constante de ayuda humanitaria hacia Gaza y desempeñará un papel clave en su reconstrucción.
“Gaza volverá a levantarse —nadie debe dudarlo—”, afirmó. “Nunca hemos dejado de enviar nuestra ayuda a Egipto, y seguiremos haciéndolo”.
El mandatario señaló que el decimoséptimo Barco de la Bondad de Türkiye, con suministros humanitarios, llegó recientemente al puerto egipcio de El Arish. Asimismo, informó que agencias gubernamentales y ONG turcas están preparándose para participar en la reconstrucción de la infraestructura destruida en Gaza.
“Nuestros hermanos y hermanas en Gaza necesitan de todo, debido al bloqueo inhumano impuesto por Israel”, añadió. “Ahora es momento de actuar, no de hablar”.
Coordinación regional para la reconstrucción de Gaza
Erdogan explicó que durante su gira discutió con los líderes del Golfo la recuperación del enclave, destacando la “determinación firme y sincera” de Kuwait, Qatar y Omán para contribuir a la reconstrucción.
“Reconstruiremos Gaza juntos”, sostuvo. “Esto no es algo que puedan hacer Türkiye, Egipto o un país del Golfo por separado; debe ser un esfuerzo colectivo”.
Elogió el apoyo constante de Qatar a Palestina y definió la situación en Gaza como una “prueba para el mundo islámico”. Además, dijo que los ministros turcos continúan coordinando con sus homólogos regionales los próximos pasos.
Türkiye dispuesta a acoger nuevas conversaciones de paz sobre Ucrania
En cuanto a la guerra en Ucrania, Erdogan reiteró la disposición de Türkiye para albergar nuevas negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, tras los informes sobre el estancamiento de una cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Budapest.
“Esto demuestra una vez más la importancia de la visión de paz de Türkiye”, afirmó.
“Tenemos buenas relaciones con ambas partes y hemos ganado su confianza. Esto nos da una ventaja para promover la paz, y estamos decididos a usar esta posición en beneficio de la humanidad”.