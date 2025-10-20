El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, comenzará esta semana una gira de tres días por la región del Golfo, con visitas a Kuwait, y Qatar y Omán del 21 y al 23 octubre, anunció este lunes la Presidencia turca.
Según el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, estos viajes —que se realizan por invitación de los líderes de esos tres países—, se centrarán en el fortalecimiento de la cooperación política, económica y de defensa, así como en la coordinación de posturas sobre asuntos regionales e internacionales clave.
Se espera que Erdogan firme una serie de acuerdos bilaterales destinados a ampliar las asociaciones en comercio, inversión y energía, indicó Duran en un comunicado publicado en la red social X.
El viaje subraya el esfuerzo de Ankara por consolidar sus vínculos con los Estados del Golfo, tras un proceso de acercamiento marcado por importantes acuerdos económicos y un diálogo estratégico.
La gira también se produce mientras Türkiye busca consolidarse como mediador clave y una figura regional influyente en medio de los conflictos y las cambiantes alianzas en Oriente Medio.
Erdogan visitó por última vez el Golfo en julio de 2023.