El compromiso de Türkiye con Gaza se materializa ahora en el envío de grandes cantidades de ayuda humanitaria: el decimoséptimo “Barco de la Bondad”, cargado con unas 900 toneladas de suministros destinados a cubrir las necesidades básicas de la población de Gaza, que atraviesa una grave crisis humanitaria, zarpó este martes desde el Puerto Internacional de Mersin, en el sur de Türkiye, con destino al puerto egipcio de Al Arish.

La operación, coordinada por la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Türkiye (AFAD) y realizada en cooperación con la Media Luna Roja Egipcia, contó con el apoyo de 17 organizaciones no gubernamentales.

La ayuda será trasladada desde Al Arish, el puerto más cercano a Gaza, hasta el paso fronterizo de Karem Abu Salem, por donde ingresarán los suministros.

Los paquetes contienen alimentos listos para consumir, productos enlatados y leche infantil, elementos pensados especialmente para aliviar las condiciones terribles que sufren los palestinos, que se encuentran actualmente en situación de hambruna.