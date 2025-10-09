Con un espíritu de solidaridad y unión, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, participó en Ankara en el evento benéfico “Un corazón por una Palestina libre como el viento”, que incluyó un emotivo espectáculo de flamenco y reunió a la comunidad en un acto de apoyo al pueblo de Gaza.

Realizado en conjunto con la Embajada de España en Ankara, el Consulado Honorario en Mugla y la Media Luna Roja Turca, el evento contó con la presencia de autoridades, diplomáticos, artistas y numerosos amantes del arte en una clara demostración de solidaridad. Todos los ingresos recaudados serán destinados íntegramente al pueblo de Gaza.

Entre los asistentes, además de Emine Erdogan, estuvieron, el viceprimer ministro Cevdet Yilmaz, el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy; la ministra de Familia y Servicios Sociales, Mahinur Özdemir Goktas; la embajadora de España en Ankara, Cristina Latorre Sancho; el embajador de Palestina en Ankara, Faed Mustafa, y el cónsul honorario de España en Mugla, Federico Caruncho, quienes compartieron juntos este momento de apoyo y concienciación.

El punto culminante del evento fue el espectáculo de flamenco, presentado bajo la dirección de la Fundación Cristina Heeren. Los 13 cantantes y bailarines en escena lograron transmitir al público, mediante el lenguaje universal del arte, la tragedia que afronta Gaza.

Previo al espectáculo, Emine Erdogan y los invitados recorrieron la exposición de trajes de flamenco en el vestíbulo, donde Chema Rodríguez, curador y artista plástico, llevó a los asistentes en un recorrido por la esencia de los trajes tradicionales de flamenco.

Erdogan: “La elegancia y emoción del flamenco tocaron el corazón herido de Gaza”





Tras la actividad, la primera dama de Türkiye compartió sus impresiones en la red social X, destacando el valor del evento: “Me complació participar en el evento benéfico y en esta significativa actividad. Nos reunimos por nuestros hermanos palestinos. La elegancia y la emoción del flamenco llegaron hasta el corazón herido de Gaza”.

Añadió que, ante la tragedia que golpea desde hace dos años al pueblo palestino, en Ankara los presentes “nos reunimos con el poder unificador del arte y apelamos a la conciencia de la humanidad”. Y destacó: “El tema de Palestina nos afecta a todos profundamente”.