TÜRKİYE
“Un corazón por Palestina”: solidaridad y flamenco en un evento con la primera dama de Türkiye
La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, asistió a un evento benéfico por Gaza en Ankara, que incluyó un espectáculo de flamenco donde la cultura española se fusionó con la solidaridad hacia el pueblo palestino.
La primera dama recordó que todos los ingresos del evento, serán entregados al pueblo palestino a través de la Media Luna Roja Turca. / AA
hace 26 minutos

Con un espíritu de solidaridad y unión, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, participó en Ankara en el evento benéfico “Un corazón por una Palestina libre como el viento”, que incluyó un emotivo espectáculo de flamenco y reunió a la comunidad en un acto de apoyo al pueblo de Gaza.

Realizado en conjunto con la Embajada de España en Ankara, el Consulado Honorario en Mugla y la Media Luna Roja Turca, el evento contó con la presencia de autoridades, diplomáticos, artistas y numerosos amantes del arte en una clara demostración de solidaridad. Todos los ingresos recaudados serán destinados íntegramente al pueblo de Gaza.

Entre los asistentes, además de Emine Erdogan, estuvieron, el viceprimer ministro Cevdet Yilmaz, el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy; la ministra de Familia y Servicios Sociales, Mahinur Özdemir Goktas; la embajadora de España en Ankara, Cristina Latorre Sancho; el embajador de Palestina en Ankara, Faed Mustafa, y el cónsul honorario de España en Mugla, Federico Caruncho, quienes compartieron juntos este momento de apoyo y concienciación.

El punto culminante del evento fue el espectáculo de flamenco, presentado bajo la dirección de la Fundación Cristina Heeren. Los 13 cantantes y bailarines en escena lograron transmitir al público, mediante el lenguaje universal del arte, la tragedia que afronta Gaza.

Previo al espectáculo, Emine Erdogan y los invitados recorrieron la exposición de trajes de flamenco en el vestíbulo, donde Chema Rodríguez, curador y artista plástico, llevó a los asistentes en un recorrido por la esencia de los trajes tradicionales de flamenco.

Erdogan: “La elegancia y emoción del flamenco tocaron el corazón herido de Gaza”

Tras la actividad, la primera dama de Türkiye compartió sus impresiones en la red social X, destacando el valor del evento: “Me complació participar en el evento benéfico y en esta significativa actividad. Nos reunimos por nuestros hermanos palestinos. La elegancia y la emoción del flamenco llegaron hasta el corazón herido de Gaza”.

Añadió que, ante la tragedia que golpea desde hace dos años al pueblo palestino, en Ankara los presentes “nos reunimos con el poder unificador del arte y apelamos a la conciencia de la humanidad”. Y destacó: “El tema de Palestina nos afecta a todos profundamente”.

Asimismo, la primera dama recordó que todos los ingresos del evento, que también se realizará en Estambul, serán entregados al pueblo palestino a través de la Media Luna Roja Turca. 

Por su parte, durante el evento, la embajadora de España en Ankara, Cristina Latorre Sancho, pronunció un discurso en el que agradeció y reconoció a la primera dama por su compromiso con causas justas, destacando la importancia de la organización de este evento.

Sancho señaló que las iniciativas de las esposas de los presidentes a menudo no son suficientemente conocidas o comprendidas, y que este evento destacaba la importancia de estos esfuerzos. 

Sobre la iniciativa, llamada “Flamenco por Palestina”, Sancho afirmó que “la cultura y el arte son la respuesta más noble de la humanidad frente a la barbarie, la muerte, el genocidio y la destrucción”.

Por su parte, Cristina Heeren, presidenta de la fundación homónima, calificó el evento “Un Corazón por una Palestina Libre como el Viento” como una idea brillante. “La situación en Palestina nos duele profundamente a todos, es una gran tragedia. Espero que termine pronto”, afirmó.

La misma actividad se realizará este jueves en el Teatro AKM de Estambul, convocando a decenas de personas que, unidas, recuerdan que la solidaridad y el arte pueden ser un faro incluso en los momentos más oscuros.


FUENTE:TRT Español y agencias
