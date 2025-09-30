Desde Türkiye y Europa hasta la Autoridad Palestina, líderes de diversos países le dieron la bienvenida a la propuesta que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza. El plan, que se dio a conocer en una rueda de prensa en Washington este lunes, desencadenó una avalancha de reacciones internacionales que apuntan a una posible vía hacia “una paz justa y duradera”.

Junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Trump reveló que la propuesta contempla la liberación de los rehenes israelíes, el desarme de Hamás y garantías para la entrada de ayuda humanitaria.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, elogió el liderazgo de Trump en sus esfuerzos por frenar el derramamiento de sangre en Gaza y aseguró que Ankara seguirá contribuyendo al proceso diplomático para establecer la paz.

“Felicito los esfuerzos y el liderazgo del presidente de EE.UU., Donald Trump, destinados a detener el derramamiento de sangre en Gaza y lograr un alto el fuego”, dijo Erdogan en un comunicado este lunes.

Añadió que Türkiye seguirá apoyando el proceso diplomático, señalando que Ankara está comprometida a ayudar a establecer “una paz justa y duradera, aceptable para todas las partes”.

Por su parte, la Autoridad Palestina, a través de un comunicado emitido por la agencia oficial WAFA , celebró la propuesta de Trump y aseguró su confianza en la capacidad del mandatario estadounidense para trazar un camino hacia la paz. Además subrayó su disposición a trabajar con Washington, otros países de la región y los socios internacionales para lograr un acuerdo integral.

La declaración también recalcó que cualquier acuerdo debe garantizar el envío de ayuda humanitaria, la liberación de prisioneros palestinos, así como mecanismos para la protección de civiles y la preservación del alto el fuego. De la misma manera, señaló que debe prevenirse la anexión de tierras, el desplazamiento forzado y las medidas unilaterales que violan el derecho internacional.

Además, el comunicado destacó el objetivo de “una paz justa basada en la solución de dos Estados, con un Estado de Palestina independiente y soberano que viva junto a Israel en paz y buena vecindad, de conformidad con la legitimidad internacional”.

De la misma manera se reclamó la devolución de ingresos fiscales retenidos, una retirada total de Israel y la unificación de Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada. Adicionalmente, prometió reformas internas, incluidas elecciones presidenciales y parlamentarias en el plazo de un año tras el fin de la ofensiva.

Finalmente, añadió que la Autoridad Palestina está comprometida a construir “un Estado moderno, democrático y desarmado, que respete el pluralismo y la transferencia pacífica del poder”.

A nivel regional, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto expresaron en una declaración conjunta su disposición a trabajar con Washington y las partes involucradas para implementar el acuerdo.

Europa y aliados occidentales





En Europa, varios mandatarios manifestaron respaldo.

El Gobierno de España le dio la bienvenida a la propuesta, e hizo un llamado a las partes para comprometerse con el fin de la violencia.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid pidió desplegar "todos los esfuerzos negociadores" para poner fin a la ofensiva y reiteró su exigencia de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria "para detener un sufrimiento que ya ha durado demasiado".

En esa línea señaló que apoya las iniciativas para “una paz duradera en Oriente Medio, sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados".

"Hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil", aseguró el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en redes sociales.