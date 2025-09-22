TÜRKİYE
Erdogan aclama reconocimiento de Palestina como Estado y denuncia que masacre en Gaza es genocidio
Durante su discurso en una reunión de alto nivel en la ONU sobre Palestina y la solución de dos Estados, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, denunció que Israel, víctima del Holocausto, ahora comete genocidio en Gaza.
Erdogan criticó la ofensiva genocida de Israel en Gaza: "La masacre continúa y nadie consciente puede permanecer en silencio". / AA
22 de septiembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, elogió a los países que han decidido reconocer a Palestina como Estado, afirmando que estas medidas constituyen "hitos cruciales" para la solución de dos Estados.

Durante una cumbre de alto nivel sobre Palestina en la Asamblea General de la ONU este lunes 22 de septiembre, el mandatario expresó su esperanza de que el reconocimiento "acelere la implementación de la solución de dos Estados".

En ese sentido, consideró que las decisiones de varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de reconocer un Estado palestino son "muy importantes, una decisión histórica".

Además, Erdogan criticó duramente la ofensiva genocida de Israel en Gaza. "La masacre en Gaza continúa con toda su violencia, y nadie que sea realmente conciente puede permanecer en silencio ante semejante genocidio", declaró.

"Es un hecho que hoy la causa palestina se ha convertido en un problema global", continuó el mandatario turco. Y acusó al Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de intentar impedir la creación de un Estado palestino.

"El objetivo del Gobierno de Netanyahu es imposibilitar que se establezca un Estado palestino, desplazando por la fuerza a la población palestina tanto como sea posible", declaró Erdogan.

Luego, refiriéndose a la historia de Israel, añadió: "El Gobierno de Netanyahu, proveniente de una sociedad que en su día fue víctima del Holocausto, ahora comete genocidio contra vecinos con los que ha compartido tierra y agua durante milenios".

Llamados a la acción urgente



Por eso, Erdogan instó a la comunidad internacional a detener la expansión ilegal de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, así como sus actos de hecho en Jerusalén Este ocupada.

"El claro objetivo de la profundización de las políticas de ocupación y anexión de Israel es acabar con la visión de una solución de dos Estados y exiliar a la población palestina. Esto jamás se puede permitir", advirtió.

También exigió medidas inmediatas. "Ahora es necesario declarar un alto el fuego en Gaza, garantizar la entrada sin obstáculos de la ayuda humanitaria y que Israel retire sus fuerzas", insistió Erdogan.


FUENTE:TRT World
