Türkiye ha condenado con fuerza el ataque terrorista perpetrado durante las celebraciones de Hanukkah en Sídney, Australia, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores emitido este domingo.
En la declaración escrita, el ministerio expresó sus condolencias a las familias de quienes perdieron la vida en el ataque, así como al pueblo australiano, al tiempo que deseó una pronta recuperación a los heridos.
“Türkiye reitera su postura de principios contra el terrorismo en todas sus formas y expresiones”, señaló el comunicado, subrayando el compromiso de Ankara con la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.
El ministerio enfatizó que Türkiye se solidariza con Australia y reiteró su compromiso con la cooperación en el combate contra esta “amenaza global”.
Al menos 16 personas murieron y otras 42 otras resultaron heridas en un tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney, este domingo, en uno de los ataques armados más letales en el país en los últimos años.