Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
El tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney, dejó al menos 16 personas muertas y otras 42 heridas, un hecho rechazado enérgicamente por Türkiye.
The ministry reiterated its commitment to cooperation against terrorism. / AA
15 de diciembre de 2025

Türkiye ha condenado con fuerza el ataque terrorista perpetrado durante las celebraciones de Hanukkah en Sídney, Australia, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores emitido este domingo.

En la declaración escrita, el  ministerio expresó sus condolencias a las familias de quienes perdieron la vida en el ataque, así como al pueblo australiano, al tiempo que deseó una pronta recuperación a los heridos.

“Türkiye reitera su postura de principios contra el terrorismo en todas sus formas y expresiones”, señaló el comunicado, subrayando el compromiso de Ankara con la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.

El ministerio enfatizó que Türkiye se solidariza con Australia y reiteró su compromiso con la cooperación en el combate contra esta “amenaza global”.

Al menos 16 personas murieron y otras 42 otras resultaron heridas en un tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney, este domingo, en uno de los ataques armados más letales en el país en los últimos años.

FUENTE:TRT Español y agencias
