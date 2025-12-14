La muerte en Gaza no da tregua. Bajo lonas empapadas y suelos encharcados, al menos 10 personas han muerto en las últimas 24 horas a causa de las fuertes lluvias, mientras miles de familias palestinas desplazadas luchan por sobrevivir al invierno en precarias tiendas de campaña, según reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este sábado en redes sociales de que la combinación de la exposición prolongada al frío, la escasez de agua potable y saneamiento, y el hacinamiento extremo podría desencadenar un repunte de infecciones respiratorias agudas, incluida la gripe. Asimismo, advirtió del riesgo creciente de hepatitis y enfermedades diarreicas.

A estas amenazas sanitarias se suman las dificultades para la respuesta médica. El responsable de la OMS señaló que la organización continúa enfrentándose a graves obstáculos para hacer llegar a Gaza productos de laboratorio y equipos de diagnóstico. Según explicó, numerosos suministros han sido rechazados en la frontera tras ser clasificados por Israel como materiales de doble uso.

Ante esta situación, Tedros reclamó la entrada urgente de estos insumos esenciales, subrayando que son determinantes para garantizar la detección temprana, una respuesta eficaz y el tratamiento de la población ante posibles brotes de enfermedades en el enclave.