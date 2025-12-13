La administración Trump también ha impuesto nuevas sanciones a tres sobrinos de la esposa de Maduro y a seis petroleros vinculados a ellos.

Las consecuencias ya se dejan sentir más allá de las fronteras venezolanas. La caída de las exportaciones amenaza con alterar el suministro regional de petróleo. Cuba, sumida en una profunda crisis y dependiente del crudo venezolano para mantener en pie su red eléctrica, podría enfrentarse a nuevos cortes.

En paralelo, la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ha crecido en las últimas semanas. Trump ha reiterado la posibilidad de una intervención militar, apoyándose en acusaciones de tráfico de drogas desde Venezuela hacia territorio estadounidense. El Gobierno venezolano ha rechazado de plano estas denuncias.

En lo que va de año, se han registrado más de 20 ataques militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con un balance de casi 90 muertos. Estas operaciones han generado inquietud entre organizaciones de derechos humanos y han abierto un intenso debate en el Congreso estadounidense. Mientras muchos republicanos respaldan la campaña, los demócratas cuestionan su legalidad y reclaman mayor transparencia.

Caracas ha respondido con dureza. Ha calificado la incautación del petrolero como un “robo descarado” y un acto de “piratería internacional”, y ha anunciado que presentará denuncias ante organismos internacionales. Al mismo tiempo, diputados venezolanos han impulsado la retirada del país de la Corte Penal Internacional, que investiga presuntas violaciones de derechos humanos.

En medio de este clima, un episodio paralelo también atrajo la atención internacional. La dirigente opositora María Corina Machado viajó al extranjero para recoger el Premio Nobel de la Paz, pese a tener prohibido salir del país desde hace años.

La tensión siguió aumentando el viernes, cuando Venezuela anunció la suspensión de un vuelo de repatriación de migrantes procedente de Estados Unidos. Desde Washington, sin embargo, un funcionario aseguró que los vuelos de deportación continuarán. Un nuevo capítulo en una crisis que, lejos de cerrarse, parece entrar en una fase aún más incierta.



