Türkiye está proponiendo un acuerdo específico de seguridad para el mar Negro, luego de que los recientes ataques contra embarcaciones vinculadas al país desataran preocupaciones sobre la seguridad del comercio regional y el riesgo de que la guerra se extienda por la región.
“Si no se puede lograr un alto el fuego y un acuerdo de paz integrales, estamos pidiendo un acuerdo específico en dos áreas: abstenerse de ataques a infraestructura energética y garantizar la seguridad de la navegación comercial en el mar Negro”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, el sábado.
Recordando cómo el acuerdo de cereales del mar Negro –mediado por Türkiye y la ONU en 2022 para permitir la exportación segura de granos ucranianos– había "protegido a todos los barcos de ser atacados a pesar de la guerra", el ministro apuntó a que se necesita un pacto similar para salvaguardar el comercio. “Ahora existe una necesidad renovada de un acuerdo parecido”, afirmó.
Las declaraciones de Fidan ocurren después de los ataques, supuestamente rusos, a una embarcación turca que transportaba aceite de girasol en el mar Negro, los cuales pusieron en peligro las vidas de 11 tripulantes. Se habría tratado del segundo ataque de este tipo a un barco de Türkiye en dos días.
“Afortunadamente, ningún tripulante turco ha resultado herido hasta ahora”, aclaró Fidan, añadiendo que Ankara estaba "monitoreando de cerca" los incidentes.
Tras el ataque, la Marina de Ucrania dijo que Rusia utilizó un dron para impactar la embarcación turca VIVA mientras viajaba hacia Egipto. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, describió el ataque como un “desafío directo de Rusia al mundo entero”, prometiendo represalias.
Erdogan urge a la estabilidad en el mar Negro
Las declaraciones de Zelenskyy se produjeron tras las advertencias del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, acerca de que el mar Negro no se podía convertir en una zona de confrontación, durante las conversaciones que mantuvo presencialmente el viernes pasado con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.
“El mar Negro no debe considerarse un escenario de rivalidad. Esto no beneficiaría ni a Rusia ni a Ucrania. Todos necesitan libertad de navegación y seguridad en el mar Negro”, apuntó el líder turco.
La embarcación turca que fue atacada operaba en la zona económica exclusiva de Ucrania, utilizando un corredor de cereales destinado a proporcionar paso seguro para las exportaciones agrícolas.
La escalada se produce en medio de intensificados ataques marítimos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Aguas peligrosas
Kiev ha llevado a cabo múltiples ataques con drones contra instalaciones petroleras rusas este año, en un esfuerzo por socavar la capacidad de Moscú para financiar su guerra en Ucrania.
Millones de barriles de petróleo por día se mueven hacia el sur desde los puertos rusos a través de los estrechos de Estambul y Canakkale de Türkiye hacia el Mediterráneo. En ese contexto, las embarcaciones turcas se quedado cada vez más atrapadas en estos ataques.
A principios de diciembre, Ankara convocó al embajador de Ucrania y al encargado de negocios interino de Rusia al ministerio de Relaciones Exteriores para transmitir sus preocupaciones. El presidente Erdogan sostuvo que tales ataques señalaban una escalada alarmante y no podían ser justificados.