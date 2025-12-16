Türkiye está proponiendo un acuerdo específico de seguridad para el mar Negro, luego de que los recientes ataques contra embarcaciones vinculadas al país desataran preocupaciones sobre la seguridad del comercio regional y el riesgo de que la guerra se extienda por la región.

“Si no se puede lograr un alto el fuego y un acuerdo de paz integrales, estamos pidiendo un acuerdo específico en dos áreas: abstenerse de ataques a infraestructura energética y garantizar la seguridad de la navegación comercial en el mar Negro”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, el sábado.

Recordando cómo el acuerdo de cereales del mar Negro –mediado por Türkiye y la ONU en 2022 para permitir la exportación segura de granos ucranianos– había "protegido a todos los barcos de ser atacados a pesar de la guerra", el ministro apuntó a que se necesita un pacto similar para salvaguardar el comercio. “Ahora existe una necesidad renovada de un acuerdo parecido”, afirmó.

Las declaraciones de Fidan ocurren después de los ataques, supuestamente rusos, a una embarcación turca que transportaba aceite de girasol en el mar Negro, los cuales pusieron en peligro las vidas de 11 tripulantes. Se habría tratado del segundo ataque de este tipo a un barco de Türkiye en dos días.

“Afortunadamente, ningún tripulante turco ha resultado herido hasta ahora”, aclaró Fidan, añadiendo que Ankara estaba "monitoreando de cerca" los incidentes.

Tras el ataque, la Marina de Ucrania dijo que Rusia utilizó un dron para impactar la embarcación turca VIVA mientras viajaba hacia Egipto. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, describió el ataque como un “desafío directo de Rusia al mundo entero”, prometiendo represalias.

