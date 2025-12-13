Líbano volvió a encender las alarmas tras recibir advertencias de actores árabes e internacionales no identificados que apuntan a que Israel se prepara para lanzar una incursión a gran escala contra el país. Así lo reveló el ministro de Exteriores libanés, Youssef Raggi, en un momento de máxima tensión regional.

Desde Beirut, la diplomacia se mueve contrarreloj. El Gobierno ha intensificado sus contactos internacionales con un objetivo claro: proteger al país y a sus infraestructuras ante cualquier ataque que pueda producirse en las próximas semanas, según explicó Raggi en declaraciones recogidas el viernes por la agencia de noticias NNA.

Estas advertencias coinciden, además, con informaciones difundidas por la radiotelevisión pública israelí KAN, que el jueves por la noche aseguró que el ejército israelí ha “completado en las últimas semanas los preparativos para un ataque amplio contra emplazamientos vinculados a Hezbollah si el Gobierno y el ejército libaneses no cumplen su compromiso de desmantelar las armas del grupo antes de que termine 2025”.

Israel “ha informado a Estados Unidos de que actuará por su cuenta para desarmar a Hezbollah si esto no se hace de manera efectiva, incluso si ello conduce a varios días de combates o a una reanudación de los enfrentamientos en el frente norte”, citó la cadena a un alto responsable de seguridad no identificado.

Ante este escenario, Raggi quiso marcar distancias y aclaró que “las reuniones en curso dentro del comité del mecanismo no son negociaciones con Israel”.

Cabe recordar que el comité del mecanismo nació del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, en vigor desde finales de noviembre de 2024, y tiene como misión supervisar su aplicación. En él participan Líbano, Francia, Israel, Estados Unidos y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano.

Por ahora, reconoció el jefe de la diplomacia libanesa, el horizonte es limitado. “Estamos buscando un regreso al Acuerdo de Armisticio con Israel, mientras que un tratado de paz sigue estando muy lejos en esta etapa”, afirmó.

En ese mismo contexto, Raggi señaló que “las armas de Hezbollah han demostrado una eficacia limitada en las operaciones de apoyo a Gaza y en la defensa de Líbano”.