Las tensiones en Líbano y Siria se han agravado en la última semana, mientras el Ejército de Israel mantiene incursiones casi diarias e incluso ataques aéreos dentro de sus territorios. Estas operaciones han dejado víctimas civiles y generado un clima persistente de miedo e incertidumbre, con acciones que no solo violan el alto el fuego con Hezbollah, sino que también han encendido las alarmas internacionales tras reportes de ataques a fuerzas de paz de la ONU por parte de soldados israelíes.

En el sur del Líbano, los ataques se han vuelto parte de la rutina. Este martes, un bombardeo israelí contra un vehículo en el distrito de Bint Jbeil dejó un muerto, según el Ministerio de Salud libanés. De acuerdo a lo que informó la agencia estatal NNA, la víctima era un funcionario de un sindicato municipal de la zona.

El ejército israelí no brindó comentarios sobre estos hechos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. No obstante, en veces anteriores ha afirmado que sus operaciones apuntan a miembros de Hezbollah, aunque no ha presentado pruebas que respalden esas acusaciones.

La tensión se trasladó también a Beirut, la capital, donde el lunes drones israelíes sobrevolaron de manera prolongada la capital y sus suburbios.

En otro hecho que generó alarma, un dron sobrevoló en la mañana del lunes los alrededores de la ciudad de Aitaroun, a 100 kilómetros de Beirut, pero en esta ocasión lanzó cuatro granadas aturdidoras, informó NNA. La municipalidad indicó que había evacuado sus instalaciones, tras recibir una alerta de seguridad sobre un posible ataque e instó a los residentes a “actuar con precaución”.

Esto ocurre en medio de reiteradas denuncias de que el ejército israelí viola el alto el fuego pactado con Hezbollah en noviembre de 2024. Bajo ese acuerdo, Tel Aviv no sólo debía detener los ataques, sino también retirar por completo sus tropas del sur del país. Sin embargo, solo lo hizo parcialmente, manteniendo presencia en cinco puestos fronterizos. Desde octubre de 2023, sus operaciones han dejado más de 4.000 muertos y 17.000 heridos.





Tanque israelí dispara a cascos azules





Asimismo, el domingo, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), una misión que supervisa la paz en la zona cercana a la frontera entre Líbano e Israel, denunció que un tanque de Tel Aviv había disparado a sus cascos azules desplegados en el lugar.

Los proyectiles de ametralladora pesada impactaron apenas a cinco metros de los cascos azules, que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno, informó la FPNUL en un comunicado, aclarando que ningún integrante de la misión resultó herido.

El organismo afirmó que el ataque, lanzado en proximidades de un puesto militar israelí dentro del territorio libanés, constituye una “grave violación” de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución, adoptada en 2006, establece una zona libre de armas entre el río Litani y la línea de separación conocida como “línea azul”, trazada por la ONU para delimitar Líbano de Israel y los Altos del Golán ocupados por Tel Aviv.

En este marco, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por la “frecuencia creciente” de los ataques que afectan a las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano, según informó su portavoz, Stephane Dujarric.

Guterres recordó a "todas las partes sus obligaciones de garantizar la protección del personal y los bienes de la ONU", subrayando que "los cascos azules nunca deben ser blanco de ataques".





Tel Aviv construye muro en territorio libanés



