“La propuesta del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y del ministro de Defensa, Israel Katz, para declarar y formalizar 19 nuevos asentamientos en Judea y Samaria ha sido aprobada por el gabinete”, señaló un comunicado de la oficina de Smotrich, sin precisar cuándo se tomó la decisión.
“Sobre el terreno, estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino. Seguiremos desarrollando, construyendo y asentando la tierra de nuestra herencia ancestral, con fe en la justicia de nuestro camino”, afirmó Smotrich en el comunicado.
Previamente, Smotrich aprobó un plan para establecer un nuevo asentamiento judío ilegal con 3.600 viviendas en Jerusalén Este ocupada.
El asentamiento “Mishmar Yehuda” se construirá sobre unas 330 hectáreas de tierra en la parte oriental de la ciudad, según informó el Canal 7. Smotrich anunció en la red social X que este servirá como “una base estratégica para proteger Jerusalén desde el este” y que forma parte de la política de Israel para reforzar su control sobre la zona.
El nuevo asentamiento viola el derecho internacional. No obstante, Smotrich argumentó que “proporcionará decenas de miles de unidades habitacionales” y “fortalecerá el perímetro oriental de Jerusalén”.
Indicó que el plan “histórico” ayudará a consolidar la soberanía israelí y a impedir la creación de un Estado palestino en la Cisjordania ocupada.
El gabinete israelí también aprobó el 12 de diciembre el establecimiento de otros 19 asentamientos ilegales en el territorio ocupado, lo que profundiza aún más las medidas de anexión.
El grupo israelí de Peace Now señaló que cerca de 500.000 colonos israelíes ilegales viven en asentamientos en la Cisjordania ocupada, mientras que otros 250.000 residen en asentamientos construidos en tierras de Jerusalén Este ocupada.