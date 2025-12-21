“La propuesta del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y del ministro de Defensa, Israel Katz, para declarar y formalizar 19 nuevos asentamientos en Judea y Samaria ha sido aprobada por el gabinete”, señaló un comunicado de la oficina de Smotrich, sin precisar cuándo se tomó la decisión.

“Sobre el terreno, estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino. Seguiremos desarrollando, construyendo y asentando la tierra de nuestra herencia ancestral, con fe en la justicia de nuestro camino”, afirmó Smotrich en el comunicado.

Previamente, Smotrich aprobó un plan para establecer un nuevo asentamiento judío ilegal con 3.600 viviendas en Jerusalén Este ocupada.

El asentamiento “Mishmar Yehuda” se construirá sobre unas 330 hectáreas de tierra en la parte oriental de la ciudad, según informó el Canal 7. Smotrich anunció en la red social X que este servirá como “una base estratégica para proteger Jerusalén desde el este” y que forma parte de la política de Israel para reforzar su control sobre la zona.