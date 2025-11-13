La lucha palestina por la soberanía ha evolucionado a lo largo de décadas, reinventándose con cada generación y encontrando nuevas formas de expresión y resistencia.

La primera intifada se basó principalmente en la acción colectiva, civil y simbólica. La segunda adoptó un enfoque distinto, centrado en la resistencia militarizada y la visibilidad mediática. Hoy, la emergente “tercera intifada” toma forma como un levantamiento cultural. Antes vinculad a a la agitación política, esta nueva intifada se redefine como un movimiento artístico, una rebelión que encuentra su fuerza en la creatividad y la representación.

Desde la creación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1964, el arte y la producción cultural han sido piezas centrales en la estrategia de liberación palestina. Los esfuerzos comunitarios en los campos de refugiados preservaron historias orales y tradiciones mediante encuentros vecinales, manteniendo viva la identidad pese a los desafíos del desplazamiento .

La cultura siempre ha importado, pero hoy se ha convertido en una herramienta estratégica para la visibilidad y el reconocimiento.

En las últimas semanas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró: “Tenemos que luchar con las armas que corresponden a los campos de batalla en los que estamos comprometidos, y las más importantes son las de las redes sociales”.

Con estas palabras, Netanyahu reveló el Proyecto Esther , una campaña de propaganda israelí diseñada para distorsionar el discurso público a través de lo que él denominó “contraataque”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Isra e l, a través de contratistas como Bridge Partners, ha llegado a pagar hasta 7.000 dólares por publicación a influencers para difundir contenido pro-Israel en plataformas como TikTok y X, con especial foco en el público joven y estadounidense.

Bridge Partners describió después estos pagos como un esfuerzo de “intercambio cultural entre Estados Unidos e Israel”. Esta estrategia muestra la magnitud de la maquinaria propagandística israelí, disfrazando la manipulación como intercambio cultural y transformando las redes sociales en un campo de batalla donde la verdad se distorsiona, la disidencia se silencia y la moral se intercambia por influencia.

¿Por qué importa esto? Porque la visibilidad es poder. Controlar las redes sociales permite modelar narrativas algorítmicamente, reforzando relatos hegemónicos y coloniales que han definido durante décadas cómo se percibe y se habla de Palestina en el mundo.

El poder narrativo en la era digital

El cambio de la televisión a las pantallas ha elevado las apuestas de ser visto. En la era digital-visual, controlar la narrativa es ejercer poder. Una “intifada digital” entrelazada con la resistencia cultural emerge a través de relatos visuales y afectivos: cine, arte y testimonio movilizan empatía y acción política, creando registros emocionales compartidos.

En esta guerra por la visibilidad, la verdad compite con la viralidad. Mientras los gobiernos lanzan campañas de relaciones públicas para blanquear la ocupación, los palestinos documentan la vida cotidiana, el duelo y la resiliencia con crudeza y honestidad. Sus historias atraviesan el ruido digital porque nacen de la experiencia vivida, no de la influencia pagada.

Para que las voces palestinas sean verdaderamente escuchadas, sus narrativas deben circular en plataformas culturales y artísticas, no solo en ciclos de noticias.

Las redes sociales, el arte y la literatura permiten a los palestinos afirmar su identidad, preservar la memoria y sostener la resiliencia colectiva.

A pesar de los esfuerzos de Israel por borrar sistemáticamente la identidad palestina a través de la apropiación, el robo y la destrucción del patrimonio cultural, los palestinos han continuado preservando sus tradiciones, desde el idioma y la gastronomía hasta la música y la vestimenta, transformando el arte y la literatura en poderosas herramientas de desafío.

A través de proyectos de base, exposiciones y proyectos educativos, comparten sus historias a través de las fronteras, uniendo comunidades y manteniendo viva la causa, particularmente entre las generaciones más jóvenes en la diáspora.

Iniciativas como Riwaq , un centro palestino de conservación arquitectónica, restauran casas y aldeas históricas, mientras que Qalandiya International , un festival de arte bienal celebrado en ciudades palestinas y en la diáspora, une a artistas y audiencias para mantener visible la creatividad palestina.

Este tipo de iniciativas demuestran una voluntad de preservar tradiciones y cultura, así como de producir nuevas. Esto no es solo protección y conservación pasiva, sino una declaración activa de identidad y soberanía.

La cultura no es solo arte o patrimonio; es la vida cotidiana: cómo la gente cocina, construye, canta y se reúne. La ocupación israelí ha intentado despojar de significado estas prácticas, apropiándose de todo, desde la comida hasta la arquitectura, los olivos y símbolos como la kufiya.

Sin embargo, los palestinos continúan afirmando su soberanía a través de la cultura, utilizando la semiótica y el simbolismo para comunicar resiliencia e identidad.