El presidente de Israel, Isaac Herzog, se encuentra en una encrucijada: debe decidir sobre la solicitud de indulto presentada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, en relación con el juicio que enfrenta por corrupción. Tiene al menos tres caminos posibles, pero cualquiera que elija lo colocará en una situación complicada. No solo enfrentará la imposibilidad de satisfacer a todos los sectores políticos, sino que además su decisión podría marcar un antes y un después en el rumbo político del país.

Desde que comenzó el juicio, en mayo de 2020, Netanyahu se ha negado a admitir culpabilidad. Y mantuvo esa postura el domingo, cuando presentó formalmente la solicitud al presidente Herzog, pidiendo ser indultado de los cargos de corrupción que aún investiga el tribunal. La solicitud ha generado una fuerte división interna en el país, ya que además la ley israelí impide que el presidente conceda un indulto sin declararse culpable.

A esto hay que sumar que la petición llega en un momento delicado: Israel está a menos de un año de las elecciones previstas para octubre de 2026, salvo que se adelanten.

Bini Ashkenazi, analista y periodista del periódico Israel Hayom, señala a la Agencia Anadolu que la solicitud de indulto de Netanyahu tiene claras implicaciones políticas. “Netanyahu sabe que las posibilidades de aprobación son escasas, pero este movimiento desvía el debate público de la controvertida ley de exención del servicio militar para los ultraortodoxos (Haredim), que actualmente representa un obstáculo político para él, y lo redirige hacia su solicitud de indulto”, indica. Añade que esta acción “beneficiará enormemente la campaña electoral de Netanyahu”.

“Si se le concede un indulto, sin duda será un logro importante. Si se le niega, puede argumentar que los cargos carecen de fundamento y que incluso el presidente se negó a indultarlo”, destaca.

Rechazo vs. aprobación

El camino más rápido para Herzog sería rechazar la solicitud de Netanyahu, basándose en la postura de la oposición, que sostiene que un indulto solo debería otorgarse si el primer ministro admite culpabilidad y se retira de la vida política, explicó Ashkenazi. “Si bien este escenario satisfaría a la oposición, enfurecería al Likud (el partido de Netanyahu) y a sus facciones aliadas, aumentando potencialmente la tensión interna”, agrega.

Ahora bien, en el segundo escenario posible, Herzog aprueba la solicitud. Esto satisfaría a los partidos aliados de Netanyahu y, posiblemente, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 12 de noviembre envió formalmente una carta a Herzog instándolo a conceder el indulto.

No obstante, esta decisión provocaría una fuerte indignación entre la oposición. “Si Herzog aprueba la solicitud, Israel podría ver protestas aún más grandes que las provocadas por la reforma judicial (durante los primeros nueve meses de 2023)”, dice Ashkenazi, agregando que “Herzog es plenamente consciente de esto”. De hecho, la carta de Trump enfureció a los partidos de oposición israelíes, quienes la calificaron como una interferencia estadounidense en asuntos internos.