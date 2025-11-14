Una mezquita de la localidad palestina de Deir Istiya, en la Cisjordania ocupada, fue incendiada y profanada durante la madrugada del viernes en un nuevo ataque perpetrado por colonos israelíes ilegales. La agresión se enmarca dentro de una creciente ola de violencia que se extiende por toda la Cisjordania ocupada desde hace semanas.

Según periodistas de la agencia de noticias AP, los colonos irrumpieron en la mezquita y prendieron fuego a al menos tres copias del Corán, además de incendiar una parte de la alfombra y una pared del recinto. Tras el ataque, los agresores dejaron varios mensajes de odio escritos en hebreo.

Entre los grafitis se podían leer frases como “no tenemos miedo”, “nos vengaremos de nuevo” y “sigan condenando”. De acuerdo con testigos, algunas de las inscripciones parecían un desafío al general de división Avi Bluth, jefe del Comando Central del ejército israelí, quien el miércoles había emitido una inusual condena pública a la violencia de los colonos.





La ONU condena ataque a mezquita

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “enérgicamente” tanto el ataque de los colonos contra la mezquita como “todos los ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades”, al advertir que forman parte de un patrón creciente de violencia extremista que agrava las tensiones en la región.

Su portavoz, Stéphane Dujarric, declaró que “los actos de violencia y profanación de lugares religiosos son inaceptables” y subrayó que estos deben ser respetados y protegidos en todo momento.

Asimismo, recordó que Israel, como potencia ocupante, tiene la responsabilidad de proteger a la población civil palestina y garantizar la rendición de cuentas de los agresores.

Condenas poco habituales desde la dirigencia israelí

El ataque contra la mezquita se produjo apenas un día después de que algunos líderes israelíes expresaran críticas a una reciente agresión de colonos contra palestinos. El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó estos incidentes como “impactantes y graves”, asegurando que la violencia de “un puñado” de perpetradores “cruza una línea roja”. Aunque la figura de Herzog es mayormente simbólica, sus declaraciones tuvieron peso.

En la misma línea, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, respaldó las palabras de Herzog y afirmó que el ejército “no tolerará los fenómenos de una minoría de criminales que manchan a un público que cumple la ley”.

Sin embargo, organizaciones palestinas y activistas de derechos humanos denuncian desde hace años el propio gobierno, a través del ejército y la policía, no actúa para frenar los ataques de colonos ilegales, e incluso en ocasiones facilitan su expansión y protección.

De hecho, soldados israelíes estuvieron presentes en la escena del ataque en Deir Istiya, pero no intervinieron, según testigos. El ejército no respondió a solicitudes de comentarios.

Además, el actual gobierno israelí está dominado por partidarios de extrema derecha del movimiento de colonos ilegales, como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, encargado de la política de asentamientos, y el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, responsable de la policía que protege estos actos criminales.



