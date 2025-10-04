Irán rechaza diálogo con EE.UU. sobre programa nuclear, pero sostendrá reunión con 3 países europeos
El líder supremo de Irán, Alí Jamanei, aseguró que la disputa entre Teherán y Washington “no tiene solución”, mientras Teherán prepara una reunión con Reino Unido, Francia y Alemania en Ginebra este martes, según reportes.
