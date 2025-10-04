Israel e Irán, una semana después del alto el fuego: los interrogantes y qué está pasando

A una semana del alto el fuego entre Israel e Irán, persisten dudas sobre si el acuerdo conduce a la paz o es solo una pausa. ¿Qué se sabe sobre el impacto de los ataques y el programa nuclear iraní? ¿Cuáles son los principales interrogantes?