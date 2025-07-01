Fue una comunicación entre altos funcionarios iraníes que pretendía ser privada. En ella, sugirieron que los recientes ataques militares de Estados Unidos contra su programa nuclear habrían causado daños limitados. Esta revelación, difundida por el periódico estadounidense The Washington Post, contradice la versión del presidente Donald Trump, quien afirmó que la operación realizada el 21 de junio destruyó “por completo” las instalaciones nucleares iraníes.

El Gobierno de Trump no negó la existencia de las comunicaciones, que según el reporte fueron filtradas por inteligencia de EE.UU. Sin embargo, rechazó enérgicamente las conclusiones de los iraníes y cuestionó su capacidad para evaluar el daño causado en las tres instalaciones nucleares atacadas por Estados Unidos.

No obstante, un alto funcionario estadounidense de inteligencia advirtió que esto “no refleja el panorama completo", alegando que una llamada telefónica no equivale a una evaluación integral que se base en más de una fuente.

Pero todavía no se conoce a ciencia cierta cuál fue el impacto de los ataques. Una evaluación preliminar de inteligencia estadounidense que se conoció la semana pasada, reportada por CNN y The New York Times, concluyó que los bombardeos sellaron las entradas de al menos dos instalaciones nucleares importantes, pero no lograron hacer colapsar sus secciones subterráneas reforzadas.

En contraste, un alto asesor del líder supremo iraní, Alí Jamenei, confirmó que la reserva de uranio enriquecido sigue intacta, y medios iraníes, como la emisora estatal IRIB, aseguraron que las instalaciones fueron evacuadas antes de los ataques.

“(Esos reportes) son absolutamente incorrectos”, dijo entonces Karoline Leavitt, secretaria de Prensa estadounidense, y acusó a medios como CNN de promover “noticias falsas”.

Trump, por su parte, denunció un intento de desacreditar “uno de los ataques militares más exitosos de la historia” y reiteró que “las instalaciones nucleares en Irán están completamente destruidas”.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó que los ataques han hecho retroceder el programa nuclear iraní “por años”. Sin embargo, un portavoz militar de Tel Aviv reconoció que aún es demasiado pronto para evaluar los resultados.