Fue una comunicación entre altos funcionarios iraníes que pretendía ser privada. En ella, sugirieron que los recientes ataques militares de Estados Unidos contra su programa nuclear habrían causado daños limitados. Esta revelación, difundida por el periódico estadounidense The Washington Post, contradice la versión del presidente Donald Trump, quien afirmó que la operación realizada el 21 de junio destruyó “por completo” las instalaciones nucleares iraníes.
El Gobierno de Trump no negó la existencia de las comunicaciones, que según el reporte fueron filtradas por inteligencia de EE.UU. Sin embargo, rechazó enérgicamente las conclusiones de los iraníes y cuestionó su capacidad para evaluar el daño causado en las tres instalaciones nucleares atacadas por Estados Unidos.
No obstante, un alto funcionario estadounidense de inteligencia advirtió que esto “no refleja el panorama completo", alegando que una llamada telefónica no equivale a una evaluación integral que se base en más de una fuente.
Pero todavía no se conoce a ciencia cierta cuál fue el impacto de los ataques. Una evaluación preliminar de inteligencia estadounidense que se conoció la semana pasada, reportada por CNN y The New York Times, concluyó que los bombardeos sellaron las entradas de al menos dos instalaciones nucleares importantes, pero no lograron hacer colapsar sus secciones subterráneas reforzadas.
En contraste, un alto asesor del líder supremo iraní, Alí Jamenei, confirmó que la reserva de uranio enriquecido sigue intacta, y medios iraníes, como la emisora estatal IRIB, aseguraron que las instalaciones fueron evacuadas antes de los ataques.
“(Esos reportes) son absolutamente incorrectos”, dijo entonces Karoline Leavitt, secretaria de Prensa estadounidense, y acusó a medios como CNN de promover “noticias falsas”.
Trump, por su parte, denunció un intento de desacreditar “uno de los ataques militares más exitosos de la historia” y reiteró que “las instalaciones nucleares en Irán están completamente destruidas”.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó que los ataques han hecho retroceder el programa nuclear iraní “por años”. Sin embargo, un portavoz militar de Tel Aviv reconoció que aún es demasiado pronto para evaluar los resultados.
Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní reconoció daños importantes, sostuvo que materiales clave habían sido trasladados con antelación, lo que limitó el impacto a largo plazo. Trump, por su parte, niega rotundamente esa supuesta evacuación. “No movieron nada”, sentenció. “No pensaron que lo que hicimos fuera realmente posible”.
Así, aunque Washington sostiene que se trató de un golpe decisivo, la falta de registro sobre el paradero de hasta 400 kg de uranio enriquecido al 60% aún plantea dudas sobre la efectividad de la operación.
Programa nuclear
Pese a las declaraciones de EE.UU., tanto Irán como observadores internacionales sostienen que el país no busca desarrollar armas nucleares. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, reiteró en varias ocasiones que el programa tiene fines pacíficos y que ha estado bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). De hecho, el propio organismo, así como la inteligencia estadounidense, coinciden en que no hay pruebas de que Irán haya reiniciado el programa de armamento suspendido en 2003.
Además, el Parlamento iraní aprobó el pasado miércoles 25 de junio una ley para suspender temporalmente la cooperación con el organismo de supervisión nuclear de la ONU. “El OIEA ha puesto en subasta su credibilidad internacional”, afirmó el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, en referencia a la falta de condena de la organización respecto a los ataques de Estados Unidos.