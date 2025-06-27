TÜRKİYE
Türkiye condena cualquier ataque que viole la soberanía de Qatar: Erdogan al emir Al-Thani
Durante una conversación telefónica, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, le expresó al emir qatarí Tamim bin Hamad al-Thani, que espera que el alto el fuego entre Irán e Israel se mantenga, tras las recientes escaladas.
El emir qatarí Tamim al-Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan abordaron los lazos bilaterales y las tensiones regionales. / Reuters / AA Archive
27 de junio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ankara condena “todas las formas de ataque” que violen la soberanía de Qatar, y subrayó el apoyo de su país a sus “hermanos qataríes”, según informó la Dirección de Comunicaciones turca tras la llamada que el mandatario sostuvo con el emir qatarí Tamim bin Hamad al-Thani.

Durante la conversación del jueves, los líderes discutieron las relaciones bilaterales, así como temas regionales y globales.

Erdogan señaló que durante la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, habló con sus homólogos sobre la escalada militar entre Irán e Israel. 

El mandatario turco expresó su esperanza de que las partes respeten un alto el fuego de facto y que la paz alcanzada se mantenga. 

Israel lanzó ataques aéreos el 13 de junio contra varios objetivos en Irán, incluidas instalaciones militares y nucleares, alegando que Teherán estaba a punto de producir una bomba nuclear, una afirmación que las autoridades iraníes han negado categóricamente.

Por su parte, Irán respondió con misiles y drones. Luego, Estados Unidos se unió al conflicto bombardeando el pasado domingo tres instalaciones nucleares iraníes. Esto llevó a Teherán a lanzar un ataque contra la base aérea estadounidense Al-Udeid, ubicada en las afueras de la capital qatarí, Doha.  

Tras 12 días de hostilidades, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el lunes un alto el fuego entre Israel e Irán para poner fin al conflicto. 


FUENTE:TRT Español y agencias
