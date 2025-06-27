El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ankara condena “todas las formas de ataque” que violen la soberanía de Qatar, y subrayó el apoyo de su país a sus “hermanos qataríes”, según informó la Dirección de Comunicaciones turca tras la llamada que el mandatario sostuvo con el emir qatarí Tamim bin Hamad al-Thani.

Durante la conversación del jueves, los líderes discutieron las relaciones bilaterales, así como temas regionales y globales.

Erdogan señaló que durante la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, habló con sus homólogos sobre la escalada militar entre Irán e Israel.

El mandatario turco expresó su esperanza de que las partes respeten un alto el fuego de facto y que la paz alcanzada se mantenga.