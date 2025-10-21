“Preservar el alto el fuego duramente conseguido recientemente en Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamás es de vital importancia”, afirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante su visita oficial a Kuwait este martes.
Allí, el mandatario turco destacó que “una solución de dos Estados es imprescindible para lograr una paz duradera” y resaltó “la importancia de una posición común del mundo islámico en este asunto”, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca.
El comunicado también indicó que Erdogan “reiteró la determinación de Türkiye de preservar la unidad política y la integridad territorial de Siria, y expresó el deseo de avanzar junto a los Estados árabes hermanos en la construcción de un futuro prometedor para el pueblo sirio”.
En cuanto a las relaciones bilaterales, el presidente afirmó que la cooperación existente entre Türkiye y Kuwait en los sectores de inversión, energía, comercio e industria de defensa tiene una importancia estratégica.
“Erdogan destacó el potencial para seguir fortaleciendo los lazos bilaterales profundamente arraigados”, añadió la declaración.
Asimismo, el mandatario expresó su reconocimiento por los esfuerzos de Kuwait para promover la estabilidad regional como actual presidente del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y señaló que el acuerdo de libre comercio, aún en negociación entre Türkiye y el CCG, reforzará las relaciones comerciales de Türkiye con los países del Golfo.
Türkiye y Kuwait firman cuatro acuerdos
En presencia del presidente Erdogan y el emir Meshal, Türkiye y Kuwait firmaron cuatro acuerdos tras las reuniones bilaterales y de delegaciones celebradas en el Palacio Bayan.
Entre los documentos firmados se encuentran un acuerdo de transporte marítimo y un memorando de entendimiento sobre el reconocimiento mutuo de certificados de marinos, suscritos entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura de Türkiye y el Ministerio del Interior de Kuwait.
Además, se firmó un memorando de cooperación en el sector energético entre el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, y el ministro kuwaití de Electricidad, Agua y Energías Renovables, Subaih Abdulaziz Abdulmohsen Al-Muhaizem.
Otro memorando de cooperación sobre incentivos a la inversión directa fue firmado entre la Oficina de Inversiones de la Presidencia de Türkiye y la Autoridad de Promoción de Inversiones Directas de Kuwait (KDIPA).
Erdogan fue recibido en Kuwait con una ceremonia oficial y, tras las reuniones, obsequió al emir Meshal con una maqueta del automóvil eléctrico nacional turco.