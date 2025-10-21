TÜRKİYE
2 min de lectura
Desde Kuwait, Erdogan destaca la urgente necesidad de preservar la tregua en Gaza
En su visita a Kuwait, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunió con el emir kuwaití, Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, para tratar asuntos bilaterales y temas regionales y globales.
Desde Kuwait, Erdogan destaca la urgente necesidad de preservar la tregua en Gaza
Erdogan también le regaló a Meshal un modelo del coche eléctrico turco Togg. / AA / AA
21 de octubre de 2025

“Preservar el alto el fuego duramente conseguido recientemente en Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamás es de vital importancia”, afirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante su visita oficial a Kuwait este martes.


Allí, el mandatario turco destacó que “una solución de dos Estados es imprescindible para lograr una paz duradera” y resaltó “la importancia de una posición común del mundo islámico en este asunto”, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca.

El comunicado también indicó que Erdogan “reiteró la determinación de Türkiye de preservar la unidad política y la integridad territorial de Siria, y expresó el deseo de avanzar junto a los Estados árabes hermanos en la construcción de un futuro prometedor para el pueblo sirio”.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el presidente afirmó que la cooperación existente entre Türkiye y Kuwait en los sectores de inversión, energía, comercio e industria de defensa tiene una importancia estratégica.

“Erdogan destacó el potencial para seguir fortaleciendo los lazos bilaterales profundamente arraigados”, añadió la declaración.

Asimismo, el mandatario expresó su reconocimiento por los esfuerzos de Kuwait para promover la estabilidad regional como actual presidente del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y señaló que el acuerdo de libre comercio, aún en negociación entre Türkiye y el CCG, reforzará las relaciones comerciales de Türkiye con los países del Golfo.

RECOMENDADOS

Türkiye y Kuwait firman cuatro acuerdos


En presencia del presidente Erdogan y el emir Meshal, Türkiye y Kuwait firmaron cuatro acuerdos tras las reuniones bilaterales y de delegaciones celebradas en el Palacio Bayan.

Entre los documentos firmados se encuentran un acuerdo de transporte marítimo y un memorando de entendimiento sobre el reconocimiento mutuo de certificados de marinos, suscritos entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura de Türkiye y el Ministerio del Interior de Kuwait.

Además, se firmó un memorando de cooperación en el sector energético entre el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, y el ministro kuwaití de Electricidad, Agua y Energías Renovables, Subaih Abdulaziz Abdulmohsen Al-Muhaizem.

Otro memorando de cooperación sobre incentivos a la inversión directa fue firmado entre la Oficina de Inversiones de la Presidencia de Türkiye y la Autoridad de Promoción de Inversiones Directas de Kuwait (KDIPA).

Erdogan fue recibido en Kuwait con una ceremonia oficial y, tras las reuniones, obsequió al emir Meshal con una maqueta del automóvil eléctrico nacional turco.

FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas