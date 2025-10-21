“Preservar el alto el fuego duramente conseguido recientemente en Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamás es de vital importancia”, afirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante su visita oficial a Kuwait este martes.



Allí, el mandatario turco destacó que “una solución de dos Estados es imprescindible para lograr una paz duradera” y resaltó “la importancia de una posición común del mundo islámico en este asunto”, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca.

El comunicado también indicó que Erdogan “reiteró la determinación de Türkiye de preservar la unidad política y la integridad territorial de Siria, y expresó el deseo de avanzar junto a los Estados árabes hermanos en la construcción de un futuro prometedor para el pueblo sirio”.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el presidente afirmó que la cooperación existente entre Türkiye y Kuwait en los sectores de inversión, energía, comercio e industria de defensa tiene una importancia estratégica.

“Erdogan destacó el potencial para seguir fortaleciendo los lazos bilaterales profundamente arraigados”, añadió la declaración.

Asimismo, el mandatario expresó su reconocimiento por los esfuerzos de Kuwait para promover la estabilidad regional como actual presidente del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y señaló que el acuerdo de libre comercio, aún en negociación entre Türkiye y el CCG, reforzará las relaciones comerciales de Türkiye con los países del Golfo.