TÜRKİYE
2 min de lectura
“La seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, afirma el ministro Fidan
En una reunión de alto nivel entre funcionarios de Türkiye y Siria, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, dijo que la estabilidad de ambos países está estrechamente vinculada y destacó la importancia de reforzar la cooperación.
“La seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, afirma el ministro Fidan
Funcionarios turcos y sirios mantienen conversaciones sobre seguridad en Ankara. / AA
hace una hora

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró este domingo que “la seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, tras una reunión de alto nivel celebrada en Ankara con su homólogo sirio, Asaad Al-Shaibani. El encuentro, que también reunió a los ministros de Defensa y jefes de inteligencia de ambos países, marcó un nuevo paso en los esfuerzos por reforzar la cooperación en materia de seguridad entre Ankara y Damasco.

Por el lado de Türkiye, en la reunión también participaron el ministro de Defensa, Yasar Guler, y el jefe de Inteligencia, Ibrahim Kalin, quienes dialogaron con sus homólogos sirios, Murhaf Abu Qasra y Hussein Salameh.

Destacando que el encuentro abordó todas las dimensiones estratégicas de las relaciones bilaterales, Fidan señaló: “Abordamos pasos conjuntos y concretos que pueden tomarse para garantizar la plena seguridad de Siria, preservando al mismo tiempo su integridad territorial”. Además, agregó: “La administración siria posee la determinación y la resolución para superar los desafíos que enfrenta”.

“La seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, dijo, asegurando que Ankara continuará brindando un apoyo integral a los sirios con este objetivo. “No vemos la seguridad de Siria como algo separado de la seguridad de Türkiye. Por esto, seguiremos proporcionando todo tipo de apoyo a nuestros hermanos sirios”, añadió Fidan.

RelacionadoTRT Español - ¿Qué viene ahora para Siria con la transición democrática tras años de guerra civil bajo dictadura?

“Proteger los logros de Siria”

Recomendados

Durante la reunión en Ankara, ambas partes acordaron fortalecer la colaboración para proteger los logros de Siria, indicó Fidan en la plataforma de redes sociales turca NSosyal.

“Hemos acordado con nuestros hermanos sirios fortalecer nuestra estrecha coordinación y cooperación para preservar los logros de Siria y continuar avanzando”, agregó. En este sentido, remarcó que las conversaciones en Ankara permitieron analizar a fondo las dimensiones estratégicas de la relación entre ambos países.

El encuentro también abordó pasos conjuntos para garantizar la seguridad y preservar la integridad territorial de Siria, evaluando de manera integral los planes concretos.

Asimismo, subrayando que la administración siria tiene la determinación y la resolución para superar las difíciles pruebas que enfrenta, Fidan afirmó que los contactos con Damasco continúan de forma activa en todos los niveles, tras la recuperación de la libertad por parte del pueblo sirio a finales del año pasado.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
“Un corazón por Palestina”: solidaridad y flamenco en un evento con la primera dama de Türkiye
Erdogan destaca el acuerdo de alto el fuego en Gaza y promete seguir apoyando a los palestinos
Türkiye insta a levantar las sanciones contra Siria y pide acción unida contra el terrorismo
Türkiye y EE.UU. entran en una “nueva fase” de sus relaciones tras diálogos sobre F-35, dice Erdogan
Jefe de inteligencia de Türkiye llega a Egipto para conversaciones sobre alto el fuego en Gaza
El papa León XIV visitará Türkiye y Líbano en su primera gira internacional
Presidente Erdogan insta a los Estados túrquicos a fortalecer su papel en la seguridad regional
Dos arrestados en Türkiye por presunto espionaje para la agencia de inteligencia israelí, Mossad
“Un acto noble”: Türkiye recibe a 137 activistas de la Flotilla Global Sumud
Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
Türkiye detiene a detective privado acusado de espiar para el Mossad en Estambul
Türkiye califica de “acto terrorista” ataque a flotilla Gaza e investiga detención de sus ciudadanos
“Gaza ya ha sufrido suficiente sangre, lágrimas y destrucción”, asegura el presidente Erdogan
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU