Türkiye vive otro hito en su desarrollo aeroespacial: el primer vehículo de transferencia orbital (OTV, por sus siglas en inglés) del país debutó oficialmente en su misión espacial, según informó la empresa turca Fergani Space Technologies, encargada de su fabricación. Selcuk Bayraktar, director ejecutivo de la compañía, señaló que el OTV –bautizado como FGN-TUG-S01– empezó a transmitir “con éxito sus primeros datos de telemetría e inició oficialmente su misión”.
En un comunicado, Bayraktar recordó que el OTV fue lanzado desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, Estados Unidos, el pasado 28 de noviembre, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. En ese sentido, explicó que el OTV “se separó con éxito” del cohete “aproximadamente 81 minutos después del lanzamiento” con lo que inició “su viaje espacial”.
Esta misión marca un paso clave en las capacidades de transporte y maniobras espaciales de Fergani Space.
De acuerdo a Bayraktar, este OTV fue desarrollado íntegramente por Fargani con recursos propios y nacionales, llevándolo a “combinar dos importantes primicias”. La primera es que se trata del “primer OTV de Türkiye”, y la segunda es que “cuenta con el primer motor de cohete híbrido del mundo en encenderse en órbita”.
En esa línea, Bayraktar explicó que “tras su exitosa inserción en la órbita de su misión, el vehículo realizará el primer encendido de motor híbrido planificado. Esta maniobra marcará el primer encendido orbital de un motor de cohete híbrido, no solo en Türkiye, sino que a nivel mundial”.
El sistema de propulsión híbrida de bajo costo y seguro del FGN-TUG-S01 permitirá que los satélites sean transportados a diferentes órbitas y extiendan la duración de sus misiones. De hecho, el éxito de la nave en este encendido marcará un nuevo hito en las futuras misiones de constelación de Fergani Space, que consisten en colocar satélites a diferentes altitudes.
“Partiendo de una órbita de baja altitud (aproximadamente 500 km), el OTV transportará los satélites de Fergani Space a órbitas de mayor altitud (más de 1.000 km)”, detalló Bayraktar.
Y reiteró que “los sistemas críticos como la computadora de vuelo, los sistemas de aviónica, las unidades de distribución de energía y la infraestructura de control térmico del vehículo fueron diseñados y producidos a nivel nacional por los ingenieros de Fergani Space”.
“Con esta exitosa misión, Türkiye dará un paso significativo para convertirse en el primer país en realizar una prueba de motor híbrido en órbita, marcando el comienzo de una nueva era en las tecnologías espaciales”, insistió.
De hecho, destacó que el “objetivo es proporcionar capacidades independientes de posicionamiento y logística espacial a Türkiye y sus países aliados con más de 100 satélites en cinco años”.