El Ejército de Israel enfrenta la “peor crisis” de tropas de su historia, revela un general
Las fuerzas israelíes atraviesan un colapso interno sin precedentes, marcado por deserciones, desgaste y una crisis estructural que ha golpeado a sus tropas. En medio, Tel Aviv mantiene la ofensiva genocida contra los palestinos en Gaza.
Se observan tanques y vehículos del ejército israelí moviéndose a la frontera de Gaza mientras los ataques continúan sin cesar en la ciudad de Gaza. / AA
2 de diciembre de 2025

Entre las filas del Ejército de Israel se ha desatado “la peor crisis de personal de su historia”, advirtió el general de reserva y analista militar Itzhak Brik. Su alerta, justamente, coincide con un momento álgido para las fuerzas armadas que llevan acumulando un largo desgaste y cuya campaña militar en Gaza sólo ha ganado un creciente repudio con el pasar de los meses y los ataques. 

Durante los más de dos años de ofensiva genocida en Gaza, el ejército israelí ha reigstrado 923 bajas, 6.399 heridos y unos 20.000 casos de estrés postraumático, según cifras oficiales publicadas por medios del país. Pero la férrea censura militar ha hecho que surjan acusaciones de que las fuerzas armadas ocultan las bajas reales para preservar la moral de las tropas. Aún así, no se puede perder de vista el drástico contraste de estos números con los más de 70.000 palestinos asesinados en el enclave durante el mismo período –la mayoría mujeres y niños– y los más de 171.000 heridos. 

En un artículo publicado en el diario Maariv, Brik señaló que  miles de oficiales y suboficiales evitaron cumplir su servicio en los últimos meses, ya sea rechazando las órdenes de movilización o negándose a renovar sus contratos. De acuerdo al analista, muchos militares solicitaron la baja inmediata y los reclutas más jóvenes se negaron a firmar contratos a largo plazo, lo que generó una escasez generalizada de personal en todo el ejército.

Esta drástica disminución de personal ahora perjudica el mantenimiento de equipos y el funcionamiento de los sistemas de combate, añadió Brik. De hecho advirtió que la situación ha llegado al punto de que podría llevar pronto al ejército a perder por completo su capacidad de funcionamiento.

En la misma línea, la agencia de noticias palestina Sada News reportó que al menos el 30% de los altos mandos militares se retirarán el ejército a partir del próximo año, lo que agravará la crisis de liderazgo dentro de la institución militar.

En este contexto, según el diario The Times of Israel, el ejército del país ha declarado que necesita urgentemente 12.000 reclutas debido a la presión sobre las fuerzas permanentes y de reserva, 1.300 oficiales de los rangos de teniente y capitán, además de 300 mayores.

A eso se suma la polémica que desde junio de 2024 se vive en Israel por cuenta del fallo unánime de la Corte Suprema que ordenó reclutar obligatoriamente a los judíos ultraortodoxos para el ejército. Según The Times of Israel, actualmente hay unos 80.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años que son elegibles para el servicio militar, pero no se han alistado. Los ultraortodoxos se oponen al reclutamiento militar porque creen que estudiar a tiempo completo en seminarios religiosos es su deber más importante.

“Parálisis total”

Birk culpó a los distintos jefes de Estado Mayor de Israel por las "malas decisiones" de los últimos años, incluyendo profundos recortes de personal y períodos de servicio más cortos –tres años para los hombres y dos para las mujeres–, lo que, según él, creó "enormes deficiencias que no se pueden subsanar rápidamente".

Estas deficiencias "sacaron del servicio a profesionales experimentados, dejando a personal sin preparación en puestos delicado, incapaces de afrontar los desafíos del campo de batalla actual", afirmó.

Brik afirmó además que la división de personal del ejército ha operado "sin profesionalismo ni responsabilidad" durante años, además de ignorar los problemas fundamentales en la gestión de los recursos humanos y la evaluación de sus necesidades.

El ejército sufre de "ceguera informativa" debido a sistemas obsoletos y bases de datos fragmentadas, añadió.


FUENTE:TRT Español y agencias
