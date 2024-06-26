En una decisión que sacudirá al gobierno de Benjamín Netanyahu, la Corte Suprema de Israel ordenó por unanimidad que también se reclute a los judíos ultraortodoxos para el Ejército. Se trata de un fallo histórico que apunta a terminar con un sistema que le permitió a este grupo durante décadas estar exento de prestar el servicio militar obligatorio.

Los cerca de 1,3 millones de judíos ultraortodoxos equivalen aproximadamente al 13% de la población de Israel. Se oponen al reclutamiento militar porque creen que estudiar a tiempo completo en seminarios religiosos es su deber más importante.

De hecho, la exención del servicio militar para los ultraortodoxos se remonta a la creación de Israel en 1948, cuando un pequeño número de académicos talentosos quedó relevado del reclutamiento. Sin embargo, con el impulso de los partidos religiosos políticamente poderosos, esas cifras han aumentado a lo largo de las décadas.

En esa línea, la Corte Suprema dijo que las exenciones del reclutamiento para los ultraortodoxos eran ilegales desde 2017, pero las repetidas extensiones y las tácticas dilatorias del gobierno han impedido que se apruebe una ley de reemplazo.

Ahora bien, esto representa un nuevo escollo para Netanyahu. La supervivencia de la frágil coalición de gobierno depende de dos partidos políticos pertenecientes a los haredim, o “temerosos de Dios” en hebreo, que consideran que la exención de reclutamiento es clave para mantener a sus electores en seminarios religiosos y lejos de un ejército heterogéneo que podría poner a prueba sus costumbres conservadoras.

A eso se suma que, en medio de la brutal agresión de Israel a Gaza, la amplia excepción a favor de los ultraortodoxos reabrió una profunda división en el país e indignó a otros sectores de la población. Más de 600 soldados israelíes han muerto desde el ataque de Hamás del 7 de octubre y muchos de aquellos en reserva están comenzando su segundo período de servicio.

¿Qué implica el fallo para el gobierno de Netanyahu?

La coalición del primer ministro tiene una escasa mayoría de 64 escaños en el parlamento de 120 miembros, lo que a menudo le obliga a ceder ante las demandas de partidos más pequeños como los ultraortodoxos.

Si esos partidos abandonan el gobierno, el país probablemente se vería obligado a realizar nuevas elecciones este otoño. Todo en medio de la baja popularidad de Netanyahu a medida que la ofensiva contra Gaza se acerca a su noveno mes.

El ministro de Vivienda, Yitzhak Goldknopf, encabeza uno de los partidos ultraortodoxos de la coalición de Netanyahu. En una publicación en X, Goldknopf calificó el fallo de la Corte Suprema como “muy desafortunado y decepcionante”, pero no dijo si su partido abandonaría el gobierno. El presidente del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, denunció el fallo y dijo que el estudio religioso era “nuestra arma secreta contra todos los enemigos”.

Hace unos meses, la corte congeló temporalmente los subsidios estatales para los seminarios donde estudian hombres ultraortodoxos exentos. Junto con la decisión del reclutamiento, el tribunal también dictaminó el martes que ese dinero debería suspenderse permanentemente.

Muchos seminarios religiosos dependen de la financiación del gobierno y “la suposición general es que el gobierno no sobrevivirá a esta crisis”, dijo Barak Medina, profesor de derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén y experto en derecho constitucional