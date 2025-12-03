TÜRKİYE
2 min de lectura
Reportan nuevo ataque contra otro buque petrolero cerca de costa de Türkiye, dice autoridad marítima
El reciente ataque, que es el tercero de este tipo contra un buque petrolero cerca de la costa de Türkiye en el mar Negro, se reportó este martes. La semana pasada dos embarcaciones fueron impactadas por explosiones.
Reportan nuevo ataque contra otro buque petrolero cerca de costa de Türkiye, dice autoridad marítima
El petrolero Minerva Symphony, con bandera griega, visto después de un derrame de petróleo cerca de Novorossiysk, el 12 de agosto de 2021. [ARCHIVO] / AP
3 de diciembre de 2025

Türkiye informó este martes que otro buque petrolero reportó haber sufrido un ataque en el mar Negro, cerca de la costa del país, cuando se dirigía a Georgia. El nuevo incidente, que es el tercero de este tipo, se produce menos de una semana después de que dos embarcaciones similares fueran impactadas por explosiones, también frente a la costa turca. Las personas a bordo no sufrieron lesiones.

En medio de los ataques, una fuente de seguridad ucraniana se atribuyó la responsabilidad de esas explosiones, afirmando que drones habían impactado embarcaciones que “transportaban de manera encubierta petróleo ruso”.

El reciente incidente afectó al Midvolga 2, que “informó que fue atacado a 80 millas náuticas de nuestra costa”, escribió la Dirección de Asuntos Marítimos de Türkiye en su red social X, señalando que el petrolero “navegaba de Rusia a Georgia cargado con aceite de girasol”, con 13 tripulantes a bordo.

“El buque, que actualmente no presenta condiciones adversas entre sus 13 miembros de personal, no ha solicitado asistencia”, agregó la autoridad.

RelacionadoTRT Español - Erdogan rechaza ataques a buques petroleros en el mar Negro y los califica de “escalada preocupante”
RECOMENDADOS

“Seguridad de la navegación”

El Midvolga 2, con bandera rusa, se dirigía al puerto turco de Sinop, ubicado en la zona central de la costa del mar Negro del país, que se extiende unos 1.600 kilómetros a lo largo del flanco sur del mar.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, criticó este lunes los ataques con drones y los calificó de una “escalada preocupante”.

“No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia estos ataques, que amenazan la seguridad de la navegación, el medio ambiente y las vidas en nuestra zona económica exclusiva”, señaló sobre los primeros ataques con drones ocurridos el viernes.

“El conflicto entre Rusia y Ucrania ha alcanzado claramente una etapa en la que amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro”, añadió. 

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas
Trump amenaza a Petro con que "será el siguiente" y el colombiano le dice que está "desinformado"