Türkiye informó este martes que otro buque petrolero reportó haber sufrido un ataque en el mar Negro, cerca de la costa del país, cuando se dirigía a Georgia. El nuevo incidente, que es el tercero de este tipo, se produce menos de una semana después de que dos embarcaciones similares fueran impactadas por explosiones, también frente a la costa turca. Las personas a bordo no sufrieron lesiones.

En medio de los ataques, una fuente de seguridad ucraniana se atribuyó la responsabilidad de esas explosiones, afirmando que drones habían impactado embarcaciones que “transportaban de manera encubierta petróleo ruso”.

El reciente incidente afectó al Midvolga 2, que “informó que fue atacado a 80 millas náuticas de nuestra costa”, escribió la Dirección de Asuntos Marítimos de Türkiye en su red social X, señalando que el petrolero “navegaba de Rusia a Georgia cargado con aceite de girasol”, con 13 tripulantes a bordo.

“El buque, que actualmente no presenta condiciones adversas entre sus 13 miembros de personal, no ha solicitado asistencia”, agregó la autoridad.