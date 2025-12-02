TÜRKİYE
Erdogan rechaza ataques a buques petroleros en el mar Negro y los califica de “escalada preocupante”
“El conflicto entre Rusia y Ucrania ha llegado a una etapa en la que claramente amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro”, advirtió el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, tras una reunión de gabinete.
“El conflicto entre Rusia y Ucrania llegó a una etapa en la que claramente amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro”, afirmó Erdogan. / AA
2 de diciembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, criticó este lunes los ataques contra buques petroleros cerca de la costa del país en el mar Negro, cuando iban rumbo a Rusia, calificándolos de una “escalada preocupante”, durante sus declaraciones tras una reunión de gabinete en la capital, Ankara.

Dos buques, el Virat y el Kairos, fueron impactados por explosiones frente a la costa de Türkiye el viernes pasado, según informó el ministerio de transporte del país. Además, el Virat fue atacado nuevamente durante la madrugada del sábado.

“No podemos bajo ninguna circunstancia aceptar estos ataques, que amenazan la seguridad de la navegación, el medio ambiente y las vidas en nuestra zona económica exclusiva”, sostuvo Erdogan sobre los ataques.

“El conflicto entre Rusia y Ucrania ha llegado a una etapa en la que claramente amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro”, agregó.

Las declaraciones de Erdogan ocurren mientras Ucrania enfrenta presión tanto en el frente militar como en el político, y mientras los negociadores intensificaban el trabajo en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto.

“Estamos emitiendo las advertencias necesarias a las partes involucradas. También estamos siguiendo de cerca los acontecimientos con miras a poner fin al conflicto y estamos listos para contribuir en cada oportunidad”, completó Erdogan.

Hito histórico

Por otro lado, el KIZILELMA de Türkiye, un caza no tripulado, marcó un hito en la historia de la aviación este fin de semana, destacó el presidente, y añadió que el país está experimentando “este dinamismo” en todos los campos. 

El KIZILELMA se convirtió en el primer vehículo aéreo no tripulado en disparar con éxito un misil aire-aire de alcance más allá del horizonte contra un avión objetivo propulsado por reacción durante una prueba realizada frente a la costa de Sinop, en el norte de Türkiye, informó su desarrollador Baykar el domingo.

FUENTE:TRT Español y agencias
