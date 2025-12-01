TÜRKİYE
2 min de lectura
Papa León XIV exalta diversidad religiosa de Türkiye y pide solución de dos Estados para Palestina
Al final de su visita a Türkiye, el papa León XIV elogió a la nación como un modelo de convivencia pacífica entre diferentes credos, además de subrayar el potencial del presidente Recep Tayyip Erdogan para mediar en los conflictos de Ucrania y Gaza.
Papa León XIV exalta diversidad religiosa de Türkiye y pide solución de dos Estados para Palestina
El pontífice destacó el papel que Türkiye ha desempeñado en los esfuerzos de paz a nivel global. / Reuters
1 de diciembre de 2025

El papa León XIV elogió a Türkiye como un ejemplo de convivencia pacífica entre personas de diferentes credos, señalando que la población mayoritariamente musulmana del país coexiste junto a minorías cristianas.

“Türkiye, mayoritariamente musulmana, también tiene comunidades cristianas, demostrando que personas de diferentes credos pueden coexistir pacíficamente: este es el ejemplo que el mundo necesita”, afirmó el pontífice este domingo, al final de su visita de tres días al país.

El papa también destacó el rol potencial de Ankara en los esfuerzos de paz a nivel  global, señalando los vínculos del presidente Recep Tayyip Erdogan con líderes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Según León XIV, estas conexiones podrían ayudar a fomentar el diálogo, impulsar altos al fuego y explorar vías para poner fin a la guerra en Ucrania.

RelacionadoTRT Español - “Un gran paso que refuerza nuestros puntos en común”: Erdogan celebra visita del papa León a Türkiye
RECOMENDADOS

Palestina

Ante la pregunta de un periodista sobre sus conversaciones privadas con el presidente Erdogan sobre los conflictos en Gaza y Ucrania, el pontífice confirmó que dialogaron al respecto.

En esa línea, destacó las contribuciones de Ankara a las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, calificando a Türkiye como “una figura importante” en ambas crisis.

Reiterando el apoyo del Vaticano a una solución de dos Estados, el papa León XIV subrayó que a pesar del rechazo actual de Israel, este sigue siendo “el único camino a seguir” para lograr una paz duradera entre israelíes y palestinos.

“Todos sabemos que en este momento Israel todavía no acepta esa solución, pero la vemos como la única vía”, declaró a los periodistas en un vuelo de Türkiye al Líbano durante su primera conferencia de prensa a bordo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas
Trump amenaza a Petro con que "será el siguiente" y el colombiano le dice que está "desinformado"