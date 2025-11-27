Con la visita del papa León XIV a Türkiye se da “un gran paso que refuerza nuestros puntos en común”, destacó el presidente Recep Tayyip Erdogan este jueves al recibir al pontífice en Ankara, la capital del país. León XIV, líder de la Iglesia católica y jefe de Estado del Vaticano, eligió a la nación turca como el destino para el primer viaje internacional de su papado tras la invitación de Erdogan.

La agenda de la visita se extenderá hasta el domingo, cuando el papa se dirija a Líbano. En Türkiye, además de Ankara, el pontífice viajará a Estambul e Iznik, antiguamente conocida como Nicea y un lugar histórico para el cristianismo por sentar sus bases fundacionales con el primer concilio hace 1.7000 años .

Durante el discurso conjunto en el Complejo Presidencial de la capital, Erdogan señaló que la visita del papa ocurre en un momento altamente crítico, en medio de tensiones regionales y globales. “Creo que los mensajes que se transmitirán desde Türkiye (junto al papa León XIV) llegarán al mundo turco-islámico y al mundo cristiano, y reforzarán la esperanza de paz a nivel global”, afirmó el mandatario.

En medio de los amplios debates sobre la discriminación y la convivencia pacífica que necesita el mundo, Erdogan afirmó: “La intolerancia alimenta el conflicto, y el conflicto alimenta la división y el odio. El aumento de la islamofobia y la xenofobia en Occidente son manifestaciones de este ciclo vicioso”.

Agregó que, en medio de los conflictos, crisis e injusticias que rodean a la región, Ankara asume su responsabilidad, eligiendo el camino difícil sobre el fácil para defender la paz y la justicia.

Por eso, destacó que los llamados del papa a la paz y al diálogo son de gran relevancia para el éxito del proceso diplomático en la guerra entre Rusia y Ucrania. Türkiye sigue de cerca los recientes esfuerzos por poner fin al conflicto y trabaja para ofrecer el apoyo y la asistencia necesarios, añadió.

“La mayor deuda con el pueblo palestino es la justicia”

Durante su discurso, el mandatario turco también abordó el genocidio en curso en Gaza y, afirmó: “Como familia de la humanidad, nuestra mayor deuda con el pueblo palestino es la justicia. La forma de saldar esta deuda es implementar una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967”.

“Creo que continuaremos actuando de manera conjunta contra cualquier acción agresiva que pueda dañar la identidad histórica de Jerusalén Este”, añadió.