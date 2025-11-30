Egipto está entrenando a cientos de agentes de policía palestinos con el objetivo de integrarlos en una fuerza de seguridad para Gaza en la etapa posterior a la ofensiva israelí, según confirmó a la agencia de noticias AFP un funcionario palestino.
El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, anunció ya en agosto, durante conversaciones con el primer ministro palestino Mohammad Mustafa, un plan para capacitar a 5.000 agentes para Gaza.
Un primer grupo de más de 500 agentes recibió entrenamiento en El Cairo en marzo y, desde septiembre, se han reanudado cursos de dos meses para preparar a cientos más, señaló el funcionario palestino, que habló bajo condición de anonimato. Añadió que todos los miembros de la fuerza serán de Gaza y estarán remunerados por la Autoridad Palestina, con sede en Ramala.
“Estoy muy contento con el entrenamiento. Queremos un fin permanente a la ofensiva y la agresión, y estamos ansiosos por servir a nuestro país y a nuestros ciudadanos”, afirmó un policía palestino de 26 años, quien expresó su esperanza de que la fuerza sea “independiente, leal solo a Palestina y no sujeta a alianzas u objetivos externos”.
“Recibimos un entrenamiento operativo sobresaliente, con equipos modernos para la vigilancia fronteriza”, señaló un teniente palestino que también pidió el anonimato por razones de seguridad, al igual que todos los entrevistados por AFP.
‘Proteger el sueño’
El entrenamiento también destacó el papel de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como “representante legítimo del pueblo palestino” y subrayó la importancia de “proteger el sueño” de un Estado palestino plenamente soberano e independiente.
Un alto cargo de seguridad de la Autoridad Palestina confirmó que el presidente Mahmud Abbas instruyó al ministro del Interior, Ziad Hab al-Reeh, a coordinar con Egipto el proceso de formación.
A finales del año pasado, durante conversaciones auspiciadas por Egipto, los principales movimientos palestinos, incluidos Hamás y Fatah, acordaron crear una fuerza de unos 10.000 policías. Según el acuerdo, la fuerza estaría supervisada por un comité de tecnócratas aprobado por los movimientos palestinos. Un alto funcionario de Hamás confirmó a AFP que su movimiento apoyó “los detalles relacionados con la seguridad y la gestión de Gaza” acordados en las negociaciones.
El tema también fue incluido en el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, que condujo al frágil alto el fuego en Gaza del mes pasado, respaldado posteriormente por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Europa también
La tregua autoriza la creación de una fuerza internacional encargada de asegurar las zonas fronterizas y de desmilitarizar Gaza, proyecto en el cual la Unión Europea también quiere participar.
Así, el bloque busca entrenar hasta 3.000 agentes de policía palestinos en Gaza bajo un esquema similar al que ya implementa en Cisjordania ocupada, según informó un funcionario de la UE a AFP. La UE ha financiado una misión de entrenamiento policial en la Cisjordania ocupada desde 2006, con un presupuesto de unos 13 millones de euros (15 millones de dólares).
Sin embargo, muchos detalles del plan aún no están definidos.
El grupo de resistencia palestino Hamás ha afirmado, por su parte, que ya no desea gobernar Gaza, pero añadió que no tiene intención de desaparecer y que sigue siendo una parte central de la vida política palestina. También señaló que no se opone a entregar parte de su arsenal, pero solo como parte de un proceso político palestino.
El ejército israelí bombardea el este de Gaza y detona viviendas pese al alto el fuego
Mientras tanto, durante la madrugada del domingo, ataques aéreos y demoliciones de viviendas se llevaron a cabo en zonas bajo control militar de Israel en distintas partes del enclave.
Por un lado, aviones israelíes atacaron varias áreas de Rafah, mientras que embarcaciones navales dispararon proyectiles hacia la costa de la ciudad, según relataron fuentes locales y testigos a la agencia de noticias Anadolu. Además, vehículos militares estacionados cerca del Eje Morag, al noreste de Rafah, realizaron operaciones de rastreo y disparos intensos en la zona.
Por otro, la artillería israelí bombardeó el este de Jan Yunis, y helicópteros atacaron edificios en medio de detonaciones de viviendas, de acuerdo con testigos. Asimismo, un ataque aéreo alcanzó el este del campamento de refugiados de Al-Bureij, en Deir al Balah, en el centro de Gaza, informó un corresponsal de Anadolu. En el norte del enclave, los ataques se concentraron en el este de Ciudad de Gaza y en el este de Jabalia, donde se reportaron intensas ráfagas de helicópteros.
Así, Israel continúa violando el acuerdo de alto el fuego firmado con el grupo palestino Hamás, acumulando casi 500 violaciones y causando la muerte de 354 palestinos desde el 10 de octubre, según cifras del gobierno de Gaza.
Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha matado, al menos, a 70.100 personas en Gaza —en su mayoría mujeres y niños— y ha herido a casi 171.000 en una ofensiva de más de dos años que ha dejado gran parte del enclave en ruinas.