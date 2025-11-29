Durante décadas, el apoyo incondicional a Israel ha sido un elemento clave del conservadurismo estadounidense, con élites de partidos y vigilantes de medios controlando los márgenes de las opiniones aceptables.

Criticar a Israel o su influencia en la política exterior de EE.UU. se consideraba fuera de todo límite.

Sin embargo, la marea ha cambiado drásticamente durante el último año aproximadamente.

Desde que Israel lanzó su ofensiva genocida contra Gaza el 7 de octubre de 2023, el que alguna vez fue un sólido consenso en Estados Unidos a favor de Israel empezó a resquebrajarse.

Imágenes desgarradoras de personas masacradas y de una devastación sin precedentes –en lo que se ha definido como el “ primer genocidio transmitido en vivo ”– han dejado al mundo paralizado, con crecientes llamados a que los líderes israelíes rindan cuentas.

Lo que ha impulsado los debates en la opinión pública es la retórica genocida de los funcionarios de Israel, que además de ha llevado a la acción y ha sido presenciada por millones de personas en tiempo real.

Reflejando la tendencia en el resto del mundo , el público estadounidense ya no tiene la misma visión positiva de Israel.

Esto se observa incluso con los cristianos evangélicos, considerados durante mucho tiempo un bastión de apoyo público a Tel Aviv en Estados Unidos. Los más recientes datos de encuestas revelan que la opinión a favor cae en picada, especialmente entre los jóvenes.

Un sondeo de la Universidad de Maryland revela una brecha generacional significativa: solo el 32% de los evangélicos de entre 18 y 34 años simpatizan más con Israel que con los palestinos, una disminución de más de 30 puntos en comparación con los evangélicos de mayor edad.

Motti Inbari, profesor de Estudios Judíos en la Universidad de Carolina del Norte y quien ha realizado investigaciones extensas sobre el sionismo cristiano, define esta tendencia como la señal más visible de que algo está cambiando entre los conservadores.

“Mis estudios se hicieron entre cristianos que se autoidentifican como tal, y dentro de este grupo el apoyo a Israel es menor que entre las edades mayores”, explica Inbari a TRT World. “Las razones pueden variar y relacionarse con el consumo de redes sociales y con las diferencias generacionales más amplias entre distintas edades. Este grupo de edad (el de los jóvenes) es el que más comprometido está socialmente en comparación a otras edades, y esto se refleja en un apoyo más fuerte a los palestinos”.

Relacionado TRT Español - El alto el fuego no detuvo el genocidio y la hambruna en Gaza, alerta Amnistía Internacional

Política de marginación

En medio de esta creciente conciencia sobre Palestina e Israel, numerosas figuras conservadoras han enfrentado reacciones negativas debido a sus puntos de vista e incluso han provocado fisuras dentro de la comunidad proisraelí.

La comentarista estadounidense Candace Owens fue excomulgada de una fundación que una vez ayudó a su carrera.

Más tarde se separó de la plataforma de derecha Daily Wire, tras enfrentamientos con Ben Shapiro, un sionista acérrimo.

Otro comentarista conservador popular, Tucker Carlson, perdió patrocinadores después de recibir al influencer nacionalista cristiano Nick Fuentes para una entrevista .

Estos desarrollos contrastan marcadamente con la opinión pública estadounidense, influenciada en gran medida por William F. Buckley, el editor fundador de National Review.

Uno de los arquitectos más importantes de la ortodoxia proisraelí en la derecha estadounidense, la influencia de Buckley en la sociedad estadounidense fue articulada por Daniel G. Hummel, historiador del evangelicalismo estadounidense y las relaciones Estados Unidos-Israel y director del Centro Lumen en la Universidad de Wisconsin-Madison.

“En los años 1950, Buckley veía el antisemitismo como un problema clave en el conservadurismo. Trabajó arduamente para eliminar a cualquiera que considerara antisemita del... movimiento conservador que estaba construyendo”, dice Hummel a TRT World.

Buckley tenía una profunda simpatía por Israel. En 1972, propuso hacer de Israel el estado número 51 de Estados Unidos, señalando que no estaba más alejado de Washington que Anchorage o Honolulu.

“Durante mucho tiempo, desde los años 1950 hasta los 2000, organizaciones o líderes judíos estadounidenses liberales lideraron principalmente el lobby proisraelí”, añade Hummel.