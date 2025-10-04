España enviará un buque para asistir a la Flotilla Global Sumud que navega hacia Gaza
El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció el envío de un buque para respaldar a la Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria hacia Gaza. La embarcación estará preparada para asistir o rescatar a los activistas si fuera necesario.
Rey Felipe VI de España alza su voz contra Israel en la ONU: “Detengan ya esta masacre”
El rey Felipe VI de España ubicó a Gaza en el centro de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, denunciando a Israel por las masacres contra los palestinos. “No podemos guardar silencio ante la devastación, la hambruna y tanta muerte”, dijo.
¿Qué pasó en la reunión sobre Palestina y la solución de dos Estados en la ONU?
Francia abrió la conferencia de alto nivel en la ONU reconociendo a Palestina como Estado, en una medida que el ministro de Exteriores palestino catalogó como “histórica”. Así se desarrolló este esfuerzo por impulsar la solución de dos Estados.
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
El Ministerio de Defensa de España anuló dos contratos de armas con compañías israelíes, que ascendían a un valor de 1.180 millones de dólares, como parte de las medidas del presidente Pedro Sánchez contra Tel Aviv por el genocidio en Gaza.
Selección editorial
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
La Vuelta de España se suspendió por las protestas masivas que sacudieron Madrid para exigir la exclusión del equipo de Israel debido al genocidio en Gaza. Lo que se convierte en un precedente de boicot a atletas israelíes en eventos internacionales.
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció nueve acciones para detener el exterminio de los palestinos, “un pueblo indefenso” a manos de Tel Aviv. Entre las medidas hay una ley que hará permanente el bloqueo de armas a Israel.
¿Qué pasa con la Flotilla Sumud que intenta llegar a Gaza y debió regresar por una tormenta?
La Flotilla Sumud, que había zarpado este domingo con el objetivo de romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria en Gaza, se vio obligada a regresar al puerto de Barcelona este lunes debido a una tormenta. ¿Qué está pasando?