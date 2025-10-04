EUROPA
España enviará un buque para asistir a la Flotilla Global Sumud que navega hacia Gaza
El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció el envío de un buque para respaldar a la Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria hacia Gaza. La embarcación estará preparada para asistir o rescatar a los activistas si fuera necesario.
Rey Felipe VI de España alza su voz contra Israel en la ONU: “Detengan ya esta masacre”
¿Qué pasó en la reunión sobre Palestina y la solución de dos Estados en la ONU?
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
La Vuelta de España se suspendió por las protestas masivas que sacudieron Madrid para exigir la exclusión del equipo de Israel debido al genocidio en Gaza. Lo que se convierte en un precedente de boicot a atletas israelíes en eventos internacionales.
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció nueve acciones para detener el exterminio de los palestinos, “un pueblo indefenso” a manos de Tel Aviv. Entre las medidas hay una ley que hará permanente el bloqueo de armas a Israel.
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
Rusia lanzó una serie de ataques con drones y misiles contra Kiev, dejando al menos dos muertos y 15 heridos. Reportes indican que fueron dañados edificios gubernamentales y residenciales.
¿Qué pasa con la Flotilla Sumud que intenta llegar a Gaza y debió regresar por una tormenta?
La Flotilla Sumud, que había zarpado este domingo con el objetivo de romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria en Gaza, se vio obligada a regresar al puerto de Barcelona este lunes debido a una tormenta. ¿Qué está pasando?
