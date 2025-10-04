Rey Felipe VI de España alza su voz contra Israel en la ONU: “Detengan ya esta masacre”

El rey Felipe VI de España ubicó a Gaza en el centro de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, denunciando a Israel por las masacres contra los palestinos. “No podemos guardar silencio ante la devastación, la hambruna y tanta muerte”, dijo.