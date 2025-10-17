El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado los esfuerzos por lograr la paz en Ucrania. El mandatario anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest, Hungría, para tratar el fin de la guerra en Ucrania, tras una conversación telefónica mantenida el jueves. Además, Trump tiene previsto recibir este viernes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Aunque aún no se ha definido la fecha exacta del encuentro con Putin, Trump aseguró en redes sociales que cree que “se logró un gran progreso con la conversación” que mantuvieron este jueves, subrayando con tono optimista que espera avances diplomáticos. Ambos acordaron, además, que sus asesores de alto nivel se reunirán la próxima semana para continuar las negociaciones antes de su cita. La delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otros funcionarios que serán anunciados próximamente.

Durante la charla, Putin felicitó a Estados Unidos por el reciente “gran logro de paz en Oriente Medio”, en referencia al alto el fuego en Gaza, y Trump expresó su esperanza de que este éxito pueda servir como un impulso para avanzar en las negociaciones y acercar la paz en Ucrania.

En la llamada también abordaron temas de cooperación económica y comercial entre ambos países, así como planes de colaboración futura una vez concluido el conflicto.

Además, Trump confirmó que se reunirá con Zelenskyy en el Despacho Oval el viernes para adobar la conversación con Putin, así como otros asuntos.

Misiles Tomahawk

En paralelo, Trump está considerando una solicitud de Ucrania para adquirir misiles de crucero Tomahawk, de fabricación estadounidense, que tienen un alcance de alrededor de 1.600 kilómetros y podrían atacar profundamente dentro del territorio ruso.

Durante la reunión prevista para el viernes entre Zelenskyy y Trump en la Casa Blanca, “el tema principal de discusión serán los Tomahawk”, dijo el jueves un alto funcionario ucraniano a la agencia AFP.