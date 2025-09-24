El mundo de la diplomacia está viviendo un cambio trascendental con respecto al reconocimiento de Palestina como Estado, en un camino abierto por muchos países a los que tradicionalmente han marginado las potencias occidentales. Son ellos los que ahora pueden reclamar una instancia moral suprema.

El 21 de septiembre, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron formalmente el Estado palestino, uniéndose a países como Irlanda, Noruega y España, que el año pasado cambiaron de postura sobre este asunto.

Pero los esfuerzos para asegurarle la condición de Estado a Palestina en la ONU no comenzó en 2025. Países del Sur Global –entre ellos, Türkiye, Malasia, Pakistán, Sudáfrica y muchos más– allanaron hace décadas la vía para su reconocimiento, pese a la presión de EE.UU. e Israel.

Su reconocimiento de Palestina – en muchos casos desde 1988 – no solo fortaleció la causa de los palestinos, sino que también inclinó la balanza global, obligando a las grandes potencias a rendir cuentas en los últimos años.

Actualmente, 151 de los 193 miembros de la ONU –principalmente de África, Asia y América Latina– han reconocido a Palestina. Con el reciente cambio de postura de Reino Unido y Francia, Estados Unidos sigue siendo el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que rechaza un Estado palestino.

De hecho, Washington utilizó su poder de veto el año pasado para bloquear la admisión de Palestina como miembro pleno del organismo mundial. Palestina mantiene actualmente un estatus de observador no miembro en la ONU.

Mustafa Yetim, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Eskisehir Osmangazi de Türkiye, explicó a TRT World que los estados africanos, latinoamericanos, asiáticos y de Oriente Medio desempeñaron un papel fundamental al crear conciencia global sobre la “realidad israelí”, que carece de “legitimidad moral, legal y humanitaria”.

“Estos Estados han ejercido presión sobre países que apoyan firmemente los crímenes de guerra de Israel, sus prácticas genocidas y políticas de hambre”, afirmó. También agregó que la estrategia que emplearon de “nombrar y avergonzar” movilizó apoyo diplomático, lo que llevó a muchos países a reconocer formalmente a Palestina como Estado.

El papel de vanguardia del Sur Global en la cuestión del Estado palestina se remonta a la década de 1980.

Türkiye reconoció al Estado palestino en 1988, seguida rápidamente por numerosos países del mundo en desarrollo, que siguen considerando la causa palestina como una prueba de hipocresía occidental.

El apoyo constante de estos “países pequeños” a lo largo de las décadas ha reforzado la causa palestina, fortaleciendo los argumentos a favor de cese del fuego y de una solución de dos Estados , en la que Israel y Palestina coexistan como iguales.

Este activismo del bloque de países en desarrollo dio frutos en la ONU en 2012, cuando la Asamblea General votó abrumadoramente – 138 contra nueve – para otorgar a Palestina el estatus de Estado observador no miembro.