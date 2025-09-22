Una oleada de aval diplomático al Estado de Palestina sacude el tablero internacional en medio del genocidio israelí en Gaza. Este domingo, Reino Unido, Canadá y Australia optaron por un gesto político de alto impacto: anunciaron de manera simultánea el reconocimiento del Estado palestino, una decisión que refuerza la presión y anticipa nuevas adhesiones en los próximos días.

La decisión llega en vísperas de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que se perfila como escaparate de esta oleada de apoyos destinada a devolver centralidad al expediente palestino. En la otra cara de la moneda está la reacción de Tel Aviv, que incluso antes de los anuncios condenó la decisión, calificando la de Reino Unido de “absurda” y anticipando que un Estado palestino “no sucederá”. Persiste además la incógnita sobre si esta medida tendrá efectos concretos o quedará confinada al plano simbólico.

En Londres, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, optó por un discurso cargado de simbolismo. “Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y de la solución de dos Estados”, afirmó. “La paz significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. En este momento no tenemos ninguno de los dos”, añadió.

El reconocimiento no fue una sorpresa. Ya en julio, Starmer había advertido que el Reino Unido daría este paso en septiembre si el gobierno israelí no mostraba avances “sustantivos”. Su viceprimer ministro, David Lammy, lo resumió de manera clara en la BBC: “Ahora es el momento de defender la solución de dos Estados.”

A miles de kilómetros de distancia, en Ottawa, el primer ministro canadiense Mark Carney eligió las redes sociales para fijar la posición de su país. En un mensaje en X escribió: “Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece nuestra colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el estado de Israel.”

Este gesto estaba en preparación, cuando Canadá ya había adelantado su intención durante la Asamblea General de Naciones Unidas, mostrando así continuidad y firmeza en su postura internacional.

En paralelo, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que Australia también se sumaba al reconocimiento. Vinculó la decisión con la urgencia de alcanzar un alto el fuego en Gaza y de asegurar la liberación de los rehenes. “Se trata de devolverle impulso a la solución de dos Estados”, señaló el primer ministro.

Un movimiento en cadena

Pero no son los únicos que anunciaron el reconocimiento: también lo anticiparon Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Portugal, Andorra y San Marino, indicando que darán pasos similares en los próximos días.

El presidente francés, Emmanuel Macron, adelantó la semana pasada que su gobierno actuará “en el marco del plan de paz” y reveló que Mahmud Abbas, líder de la Autoridad Palestina, se comprometió a emprender reformas para “renovar la gobernanza y estabilizar el futuro Estado palestino”. En Luxemburgo, el primer ministro, Luc Frieden, y el ministro de Relaciones Exteriores, Xavier Bettel, ratificaron la voluntad de su país.

Desde Malta, el presidente del Parlamento, Christopher Cutajar, insistió en que el reconocimiento constituye un paso imprescindible. En Lisboa, el ministro de Exteriores Paulo Rangel confirmó que el proceso está “en curso”, con anuncio previsto para hoy.

Andorra ya se había adelantado al firmar, junto a otras 14 naciones, la Declaración de Nueva York, describiendo el reconocimiento como un “paso fundamental” hacia la paz. San Marino, por su parte, aprobó en mayo una resolución parlamentaria que insta a completar este reconocimiento antes de fin de año. El Ministerio de Exteriores palestino celebró estas decisiones, mientras que Türkiye volvió a insistir en la necesidad de que más países sigan este camino.

Israel continúa negando la existencia de un Estado palestino

La reacción de Tel Aviv fue inmediata y contundente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que la respuesta de Israel se anunciará tras su regreso de Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump. “Y tengo otro mensaje para ustedes: no sucederá. Un Estado palestino no se establecerá al oeste del río Jordán”, aseguró en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, instó al gobierno israelí a anexar la Cisjordania ocupada y llevar a cabo “un aplastamiento completo de la Autoridad Palestina”. En un mensaje publicado en X, añadió que presentará una propuesta de anexión en la próxima reunión del gabinete. Otros ministros extremistas, como Bezalel Smotrich y Miki Zohar, hicieron llamados similares, calificando el reconocimiento de “declaración sin sentido” y exigiendo la extensión de la soberanía israelí sobre Judea, Samaria (Cisjordania) y el valle del Jordán.