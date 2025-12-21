Las advertencias de los grupos internacionales sobre el bloqueo a la ayuda humanitaria en Gaza se confirmaron tras la prohibición de operar a varias ONG y la imposición de rígidos procedimientos de registro por parte de Israel. Al menos 14 organizaciones tienen restringido el acceso y muchas otras denuncian un “control político” sobre su labor. Todo ocurre en medio de una catástrofe humanitaria en el territorio palestino devastado, donde la mayor parte de la población carece de agua potable y electricidad y tiene un acceso muy limitado a los alimentos.

La incertidumbre pesa sobre las organizaciones de ayuda. Algunas ya fueron rechazadas, mientras que otras esperan saber si podrán continuar operando en el enclave en 2026. Israel indicó que muchas solicitudes “están en proceso de examen”.

De las cien solicitudes de registro presentadas en los últimos meses, “14 fueron rechazadas”, afirmó, en una declaración enviada a la agencia de noticias AFP, el Ministerio israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, que desde marzo dirige este nuevo procedimiento obligatorio.

Entre las ONG que no fueron autorizadas por Israel figuran Save the Children, una de las más conocidas y antiguas en el enclave, donde asiste a unos 120.000 niños, y la asociación American Friends Service Committee (AFSC), según una primera lista oficial.

Estas organizaciones disponen de 60 días para retirar a todo su personal internacional de Gaza, la Cisjordania ocupada e Israel. Además, ya no podrán enviar ayuda a esos lugares. A esto se suman las dificultades de acceso al sistema bancario israelí, del que dependen para pagar alquileres y salarios.

Relacionado TRT Español - Pese a leve alivio del hambre, 75% de palestinos sigue en nivel crítico de inseguridad alimentaria

Las agencias de Naciones Unidas y varias ONG denunciaron en un comunicado un proceso de registro que “se basa en criterios vagos, arbitrarios y muy politizados”. “La ONU no podrá compensar el colapso de las operaciones de las ONG internacionales”, advirtieron. Estas organizaciones aportan más de 1.000 millones de dólares en ayuda cada año y brindan un apoyo clave a las entidades locales de asistencia sobre el terreno.

Las ONG consultadas por AFP afirman haber cumplido con los pedidos de Israel. Sin embargo, señalan posibles motivos del rechazo, como “haber hablado de genocidio, denunciado las condiciones en las que se libraba la ofensiva y las limitaciones impuestas a la entrada de la ayuda”. Así lo lamentó el responsable de otra ONG, que tiene pocas esperanzas de obtener la autorización. “Una vez más, el cerco burocrático se utiliza con fines de control político, con consecuencias catastróficas”, añadió.

La decisión llega en un momento en que la ayuda que entra a Gaza sigue siendo insuficiente. Si bien el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre preveía la entrada de 600 camiones diarios, en la práctica solo entre 100 y 300 transportan ayuda, según las ONG y la ONU. El resto corresponde principalmente a mercancías comerciales, inaccesibles para la mayoría de los gazatíes.

Además, aunque la situación de hambruna terminó en Gaza, la población aún enfrenta niveles altos de inseguridad alimentaria y el escenario sigue siendo “crítico”, alertó el pasado viernes la ONU.