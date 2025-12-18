TÜRKİYE
Türkiye destaca la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país
Tras el derribo de un dron sobre el mar Negro, el Ministerio de Defensa indicó que el espacio aéreo de Türkiye permanece bajo control permanente gracias a un sistema de defensa escalonado e integrado.
Una captura de pantalla de un video muestra el misil de defensa aérea turco de largo alcance Siper después de su lanzamiento de prueba en Sinop. / AA / AA
18 de diciembre de 2025

El Ministerio de Defensa de Türkiye subrayó este jueves la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país luego de que un dron fuera derribado sobre el mar Negro, en una respuesta rápida que mantuvo bajo control el espacio aéreo nacional.

“El UAV (vehículo aéreos no tripulado) es evaluado como fragmentado en piezas muy pequeñas y dispersas en un área amplia. Esto dificulta identificar restos en una sola pieza o con integridad estructural en tierra”, señaló el ministerio. 

Asimismo, reafirmó que el control del espacio aéreo de Türkiye “está garantizado las 24 horas de los siete días de la semana, mediante una arquitectura escalonada e integrada, que incluye radares, alerta temprana, guerra electrónica y elementos de interceptación”.

El ministerio agregó que, en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, instó a las partes involucradas a que actúen con mayor cautela y eviten incidentes que puedan socavar la seguridad en el mar Negro.

El pasado lunes, un dron fue detectado fuera de control mientras se aproximaba al espacio aéreo de Türkiye sobre el mar Negro y fue derribado, informó el ministerio. El objeto aéreo fue monitoreado conforme a los procedimientos establecidos, detalló en un comunicado publicado en la plataforma turca NSosyal.

En ese marco, para garantizar la seguridad del espacio aéreo de Türkiye, se asignó una misión de alerta a aviones F-16 bajo control nacional y designados por la OTAN, precisó.

Tras evaluar que el objeto aéreo era un dron que había perdido el control, “fue derribado en una zona segura, fuera de áreas residenciales, con el fin de prevenir cualquier daño potencial”, concluyó.

FUENTE:TRT Español y agencias
